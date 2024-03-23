Bolu başta olmak üzere yurt genelinde yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye'nin batı bölgeleri hariç geniş bir alanda etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarından alınan bilgiye göre, bu durum yağışların yanı sıra ani sıcaklık düşüşlerini de beraberinde getirecek.

Tahmin Edilen Yağışlar ve Sıcaklık Değişimleri

Hava durumu uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yağışların beklendiğini belirtti. Özellikle iç bölgelerdeki yüksek rakımlı alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Perşembe gününden itibaren Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri de batı dışında tüm yurtta yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Doğu bölgelerindeki yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Büyük Şehirlerde Beklenen Hava Durumu

İstanbul: Perşembe ve Cuma günleri yağışlı geçecek. Özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların hafta başından itibaren artması öngörülüyor.

Ankara: Çoğunlukla gece saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde yağışlar bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren soğuğun daha net hissedilmesi, Salı gününden sonra ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor.

İzmir: Yağış beklentisi olmaksızın, hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 16-17 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Bu yeni hava durumu tahminleri ile Türkiye'nin çoğu bölgesinde yağışlı ve soğuk bir dönem başlıyor. Vatandaşlar, ani sıcaklık düşüşleri ve yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.