23 Mar 2024 - 20:00- Siyaset G:

Karacasu’da CHP Adayı Ekrem Velioğlu davet ediyor!

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Karacasu’da CHP Adayı Ekrem Velioğlu davet ediyor!
Karacasu’da CHP Adayı Ekrem Velioğlu davet ediyor!
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25 Mart'ta Karacasu Düğün Salonu'nda gerçekleşecek olan iftar yemeğine, CHP'nin Karacasu Belediye Başkan adayı Ekrem Velioğlu sizleri davet ediyor. Yerel seçimler öncesi bu özel buluşmada Karacasulularla bir araya gelin, birlik ve beraberlik mesajları verin.

Karacasu'nun kalbinde bir araya geliyoruz

Karacasu’da CHP Adayı Ekrem Velioğlu davet ediyor!

Karacasu, seçim öncesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. CHP'nin Karacasu Belediye Başkan adayı Ekrem Velioğlu, 25 Mart Pazartesi günü yerel halkı ve destekçileri, Karacasu Düğün Salonu'nda düzenlenecek olan iftar yemeğine davet ediyor. Bu özel gece, seçim çalışmalarının yoğun temposundan kısa bir mola vererek, birlik ve beraberlik içinde geçirilecek.

Velioğlu'ndan iftar molası

Karacasu’da CHP Adayı Ekrem Velioğlu davet ediyor!

Ekrem Velioğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde sürdürdüğü yoğun seçim kampanyası çalışmalarına kısa bir mola veriyor. Bu mola, Karacasu Düğün Salonu'nda verilecek iftar yemeği ile taçlanacak. Velioğlu ve ekibi, bu özel akşamda Karacasulularla bir araya gelerek, seçim öncesi dayanışma ve birlik mesajları verecek.

Karacasu'da kim kazanacak? Velioğlu ve rakipleriKaracasu’da CHP Adayı Ekrem Velioğlu davet ediyor!

Karacasu Belediye Başkanlığı için yarışan Ekrem Velioğlu, 7 rakibiyle birlikte seçim zaferi için mücadele ediyor. 25 Mart'taki iftar yemeği, Velioğlu'nun seçim kampanyasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu etkinlik, hem seçmenlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı sunuyor hem de Karacasu'nun geleceği için ortak bir vizyon oluşturma şansı veriyor.

Herkes davetli: Karacasu'da iftar vakti

Karacasu’da CHP Adayı Ekrem Velioğlu davet ediyor!

Ekrem Velioğlu, 25 Mart Pazartesi akşamı vereceği iftar yemeğine tüm Karacasuluları davet ediyor. Bu davet, sadece bir iftar yemeği değil, aynı zamanda Karacasu'nun geleceğini şekillendirecek bir seçim öncesi buluşma olarak da önem taşıyor. Velioğlu, bu etkinlikle Karacasu'da yaşayan herkesi kucaklamayı ve seçim öncesi birlik mesajları vermek istiyor.

İftar buluşması: Karacasu'nun geleceği için bir arada

Karacasu’da CHP Adayı Ekrem Velioğlu davet ediyor!

Ekrem Velioğlu'nun iftar daveti, Karacasu'da yaşayan herkes için açık bir davet. Bu özel gece, seçim öncesi bir araya gelme, fikir alışverişinde bulunma ve Karacasu'nun geleceğine dair ortak hayaller kurma fırsatı sunuyor. Velioğlu ve ekibi, iftar yemeğiyle birlikte, Karacasu'nun geleceğine yön verecek adımları atma konusunda kararlılık ve birlik mesajı veriyor.

# belediye

23 Mar 2024 - 20:00 Bolu- Siyaset

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