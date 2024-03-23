MHP Bolu'da Büyük İftar Buluşması: 2 Bin Kişi Bir Arada

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP), Ramazan ayının manevi atmosferini Bolu'da düzenlediği geleneksel iftar programı ile taçlandırdı. Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu muhteşem buluşma, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu anlara sahne oldu. MHP'nin her yıl düzenlediği iftar programı, bu yıl da coşku ve katılım rekoruyla dikkat çekti.

Bolu'nun Siyasi ve Sosyal Hayatında Önemli Bir Gün

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, partililer ve Bolu halkı, iftar sofrasında bir araya geldi. İftar programı, siyasi ve sosyal hayatta önemli bir buluşma noktası olarak öne çıktı.

Ayhan Çelikkol'dan Güçlü Mesajlar

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, iftar programında yaptığı konuşmada, "Milliyetçi-Ülkücü Hareketi zirveye taşıma" sözü verdi. Çelikkol, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve başarı için bir fırsat olduğunu belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

İlhan Durak: "Bolu İçin Hazırız"

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ise, yerel seçimlerde destek istedi. Durak, "Genç ve dinamik ekibimizle Bolu için gece gündüz çalışıyoruz. Projelerimiz ve azmimizle Bolu'ya hizmet etmeye hazırız" dedi.