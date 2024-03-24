Bakanlıktan DAEŞ'e sert darbe

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun’da gerçekleştiğini belirtti. Yerlikaya paylaşımında İstanbu’da 13, Aksaray’da 3, Bolu’da 1, Gaziantep’te 2, Kilis’te 1, Sakarya’da 2, Samsun’da 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.