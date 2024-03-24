Feci kazada otomobil bu hale geldi

Haber albümü için resme tıklayın

Bolu’nun Gerede ilçesinde 23 Mart 2024, saat 18:38'de, Gerede ile Karabük il sınırları arasında bulunan Kemikli rampasında bir trafik kazası meydana geldi. Bölge, sıklıkla yoğun trafik akışına sahne olmasıyla biliniyor.

İlk haber 112'den

112 Acil Çağrı Merkezi, kazaya ilişkin ihbarı alır almaz durumu ilgili kurtarma ve sağlık ekiplerine iletti. Bu hızlı iletişim, müdahale sürelerinin kısalmasında kritik rol oynadı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi

Kaza ihbarının alınmasının ardından, bölgeye hızla ulaşan kurtarma ve sağlık ekipleri, olay yerinde gerekli müdahaleleri yaparak, durumu kontrol altına aldı.

Kazanın etkileri ve müdahale

Kazanın meydana geldiği Kemikli rampası, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin profesyonel müdahalesi sayesinde, olası daha büyük zararların önüne geçildi.