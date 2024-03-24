Tanju Özcan: Benden daha milliyetçi aday var mı?

Tanju Özcan'dan seçim öncesi bolu esnafına ziyaret

Yerel seçimlere sayılı günler kala, Bolu Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine hız verdi. Bu ziyaretler, Özcan'ın seçim stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Esnaf ziyaretlerinde yoğun ilgi

Tanju Özcan, esnafı iş yerlerinde birebir ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi ve desteklerini istedi. Bu ziyaretler sırasında esnafların Özcan'a gösterdiği ilgi ve alaka, adayın popülerliğinin bir göstergesi olarak dikkat çekti.

"Benden daha milliyetçi bir aday var mı?"

Seçim kampanyası sırasında milliyetçilik vurgusu yapan Özcan, kendisini diğer adaylardan ayıran özelliklerin başında gelen milliyetçi duruşunu ön plana çıkardı. Bu söylem, Özcan'ın seçmenlerle olan bağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bolu'nun başarı hikayesi

Özcan, Bolu'nun Türkiye'nin en temiz, en güvenli, en stressiz ve en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, bu başarının tüm Bolu halkının desteğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

31 Mart sonrası için vaatler

Tanju Özcan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra da Bolu için durmadan çalışmaya devam edeceğinin sözünü verdi. Bu vaat, Özcan'ın şehre olan bağlılığını ve Bolu'nun geleceği için olan umutlarını yansıtıyor.

Bolu halkına teşekkür

Özcan, Bolu halkına teşekkürlerini sunarak, "İyi ki varsınız" diyerek, halkın desteğinin önemini bir kez daha vurguladı. Bu, Özcan'ın seçim kampanyasında halkla kurduğu pozitif ilişkinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.