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Boluspor Tolunay Artuç ile nikah tazeledi

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Boluspor, Türk futbolunun genç yıldızı Tolunay Artuç ile sözleşmesini uzatarak, geleceğe dönük önemli bir adım attı. Yalçın Koşukavak yönetimindeki takımda göz dolduran performansıyla milli takım antrenörlerinin de dikkatini çeken Artuç, kırmızı beyazlı kulüple olan bağını uzattı.

Boluspor Tolunay Artuç ile nikah tazeledi mask
Boluspor Tolunay Artuç ile nikah tazeledi
Boluspor Tolunay Artuç ile nikah tazeledi
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Boluspor’un yükselen yıldızı

Tolunay Artuç, futbol kariyerindeki çıkışını sürdürerek Boluspor'un en değerli varlıklarından biri haline geldi. Yalçın Koşukavak'ın teknik direktörlük görevine başlamasının ardından daha fazla oynama şansı bulan genç futbolcu, sergilediği oyunla hem takımının gücüne güç kattı hem de milli takımın radarına girdi. Artuç'un bu başarısı, Boluspor ile 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmasının da altını çiziyor.

Boluspor Tolunay Artuç ile nikah tazeledi

Boluspor'un gelecek vizyonu

Boluspor, Tolunay Artuç gibi genç ve yetenekli futbolcuları kadrosunda tutarak, hem sahadaki performansını artırmayı hem de kulübün gelecek vizyonuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Artuç'un kariyerindeki bu önemli adım, Boluspor'un genç yeteneklere verdiği değeri ve uzun vadeli planlamalarını da ortaya koyuyor. Kulüp, bu stratejik sözleşme uzatma hamlesiyle, genç futbolcunun gelişimine olan inancını ve onu gelecek planlarının merkezine koyma kararlılığını göstermiş oldu.

Boluspor Tolunay Artuç ile nikah tazeledi

Sahada fark yaratan performans

Tolunay Artuç, Trendyol 1. Lig'de ve Türkiye Kupası'nda sergilediği performansla takdir topluyor. 8 lig maçında sonradan oyuna girerek takımına önemli katkılarda bulunan genç yıldız, Türkiye Kupası'nda ise 259 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. Bu başarılarıyla Artuç, Boluspor'un sahadaki gücüne doğrudan etki eden bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Boluspor Tolunay Artuç ile nikah tazeledi

Geleceğin milli yıldızı

Artuç'un performansı, sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda ulusal düzeyde de dikkat çekiyor. U19 Milli Takımı forması giyen genç futbolcu, geleceğin Türk futbol yıldızları arasında gösteriliyor. Boluspor ile olan sözleşmesini uzatarak kariyerinin önemli bir bölümünü kırmızı beyazlı formayla geçirecek olan Artuç, Türk futbolunun gelecek vaat eden yüzlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Boluspor Tolunay Artuç ile nikah tazeledi

 

 

 

 

 

 

# Türkiye, Türk, Yalçın Koşukavak

24 Mar 2024 - 13:22 Bolu- Spor

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