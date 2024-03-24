Batı Karadeniz’de alarm! Fındık için riskli günler!

Kar yağışı fındık bahçelerini beyaza bürüdü

Doğu Marmara, Batı karadeniz ve Karadeniz’in tamamı ile Kuzey İç Anadolu Bölgesi zirai don tehdidi altında. Ordu'nun yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı, fındık bahçelerini beyaz örtüyle kapladı. Bu durum, bölgedeki fındık üreticilerini zirai don tehlikesi konusunda endişelendirdi.

Zirai don tehlikesi devam ediyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde devam eden kar yağışının, fındık için zirai don riskini artırdığını ifade etti. Soydan, özellikle mart ayının bu risk için kritik bir dönem olduğunu vurguladı.

Geçmişte yaşanan zararlar hafızalarda

Soydan, 2014 yılında yaşanan ve fındık rekoltesinde büyük kayıplara yol açan zirai don olayını hatırlatarak, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Meteorolojik uyarılar

Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü, Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde 23 Mart'tan 25 Mart'a kadar hafif, yer yer orta şiddette zirai don beklendiğini duyurdu. Bu uyarı, üreticilerin önlemlerini artırmasına neden oldu.

Önümüzdeki haftalar kritik

Soydan, önümüzdeki 2-3 haftalık sürecin, fındık için son derece önemli olduğunu ve bu dönemde yaşanabilecek zirai don olaylarının, ciddi zararlara yol açabileceğini belirtti.

Üreticilere öneriler

Fındık üreticileri, zirai don riskine karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendiriliyor. Geçmişte yaşanan zararların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, bu dönemde büyük önem taşıyor.