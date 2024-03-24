Bolu'nun Şampiyon Karate ve Wushu Sporcuları İl Müdürü Emrullah Güler’i ziyaret etti

Bolu, karate ve wushu alanlarında Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda elde ettiği büyük başarılarla gündemde. Şehrin yetenekli karateci ve wushucuları, ulusal düzeyde gerçekleştirilen yarışmalardan toplamda 7 madalya ile dönerek, büyük bir başarıya imza attılar. Bu önemli zafer, Bolu İl Müdürlüğü tarafından da coşkuyla karşılandı.

Ulusal arenada Bolu'nun gururu

Prof. Dr. Halit KARATAY ve il karate antrenörlerinin rehberliğinde, Bolu'nun karate ve wushu temsilcileri, Türkiye Şampiyonalarında önemli bir başarı elde etti. Kazanılan 7 değerli madalya, şehrin spor alanında ne kadar iddialı olduğunun bir göstergesi.

İl Müdürü Güler’e ziyaret

Bu başarının ardından, şampiyon sporcular ve antrenörleri, İl Müdürü Emrullah GÜLER'i ziyaret etti. Sporcuların ve antrenörlerinin başarı hikayelerini paylaştığı bu ziyaret, geleceğe dair umutları da beraberinde getirdi.

Avrupa şampiyonasına doğru

İl Müdürü Emrullah GÜLER, sporcularla gerçekleştirdiği bu özel buluşmada, 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Düzce'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için başarı dileklerini iletti. GÜLER, Bolu'nun şampiyon sporcularının Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek olmasının, şehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bolu'nun spor alanındaki yükselişi

Bolu, karate ve wushu gibi spor dallarında elde ettiği başarılarla, spor alanında yükselen bir değer haline geldi. Şehrin şampiyon sporcularının ulusal ve uluslararası arenalardaki başarıları, genç sporculara ilham oluyor ve onlara örnek teşkil ediyor. Bolu'nun bu başarı hikayesi, gelecek nesiller için de bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.