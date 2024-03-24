24 Mar 2024 - 14:40- Siyaset G:

Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı

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Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın seçim öncesi dikkat çeken bir hamlesi var. MHP'nin desteklediği Durak için hazırlanan özel poster, paramotorla şehrin üzerinde uçuruldu. Bu gösteri, seçim atmosferine yeni bir soluk getirdi…

Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı mask
Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı
Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı
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Gökyüzünde bir seçim manifestosu

Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı

Bolu'nun siyasi atmosferi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ( MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'ın yenilikçi seçim kampanyası ile birlikte farklı bir boyut kazandı. Durak'ın posterinin paramotorla gökyüzünde dolaştırılması, seçim sürecine renkli bir dokunuş yaptı.

Bolu semalarında bir ilk

Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı

31 Mart'ta yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri öncesinde, İlhan Durak ve ekibi, geleneksel seçim kampanyası yöntemlerinin ötesine geçerek, Bolu semalarında bir paramotor ile poster uçurma fikrini hayata geçirdi. Bu hareket, seçim kampanyalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Gökyüzünden mesaj

Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı

Paramotorun taşıdığı ve üzerinde "Vakti Geldi Bolu" yazılı olan poster, özellikle Bolu Belediyesi üzerinde gerçekleştirilen alçak uçuşlarla dikkat çekti. Bu görsel şölen, İlhan Durak'ın seçim kampanyasına dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım getirdi.

Boluluların gökyüzüne meraklı bakışları

Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı

Bu benzersiz seçim kampanyası yöntemi, Bolu'nun dört bir yanından vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde süzülen paramotor, meraklı gözlerle izlendi ve bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Seçim öncesi yaratıcı stratejiler

Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı

İlhan Durak'ın seçim öncesi gösterdiği çalışkanlık, samimiyet ve yaratıcılık, seçmenler üzerinde olumlu bir etki bırakıyor. Bu tür yenilikçi ve dikkat çekici kampanya yöntemleri, seçim sürecinin sadece yerel düzeyde değil, genel olarak da nasıl bir atmosfer içinde geçtiğini gösteriyor.

Bolu'da seçim havası değişiyor

Bolu'da gökyüzüne yükselen seçim heyecanı

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak için yapılan bu gösteri, seçim kampanyalarında yaratıcılığın ve yenilikçiliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bolu'da seçim havası, bu tür etkinliklerle birlikte daha da heyecanlı ve renkli bir hal alıyor.

# MHP, belediye, Bolu Belediyesi

24 Mar 2024 - 14:40 Bolu- Siyaset

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