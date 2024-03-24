Vekil Akgül, Bakanların Bolu ziyaretlerinde verdikleri sözler için ‘Gider, alır, geliriz’ dedi

Bolu'ya seçim vaatleri ve milletvekilinin kesin takibi

Bolu, yerel seçimlere sayılı günler kala, bakanların ardı ardına yaptığı ziyaretler ve vaatlerle hareketli günler yaşıyor. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, bu vaatlerin seçim sonrası da takipçisi olacaklarını, Bolu için verilen her sözün peşinde olacaklarını belirtti.

Spor ve altyapı için büyük vaatler

Bolu'ya yapılan bakan ziyaretlerinde, spor ve altyapı alanında önemli vaatler verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bolululara yeni bir stat yapılacağının müjdesini verirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, D- 100 kara yolunda yapılacak dal-çık projeleriyle ilgili planları incelediğini ve yatırımların devam edeceğini açıkladı.

Sanayi ve teknolojiye yatırım sözleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu'nun sanayi kapasitesini artıracak önemli bir adım olarak, mevcut Organize Sanayi Bölgesi'nin karşısında 210 hektarlık alanda 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını duyurdu. Bu gelişme, Bolu'nun sanayi ve teknoloji alanında önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacak.

Sağlık alanında dev adımlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun sağlık altyapısını güçlendirecek önemli adımlar atacaklarını belirtti. Mevcut Ruh ve Sinir Hastanesi'nin yanına 600 yataklı yeni bir şehir hastanesi yapılacağını ve Bolu'nun birkaç ay içinde PET/CT cihazına kavuşacağını açıkladı.

İsmail Akgül'den sözlerin takibi için kesin söz

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, bakanların Bolu'ya yaptığı vaatlerin takipçisi olacaklarını kesin bir dille ifade etti. Akgül, "Seçimden sonra Bolu'ya gelen Sayın Bakanlarımızın verdiği her sözün peşinde olacağız. İnşallah seçim sonuna kadar birkaç Bakan daha Bolu'ya gelerek söz verir. Biz de gider alacağımızı alırız" dedi.

Bolu için parlak gelecek

Bolu, bakanların ziyaretleri ve vaatleriyle, seçim öncesi önemli bir dönemeçten geçiyor. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün vaatlerin takibi konusundaki kararlılığı, bu vaatlerin gerçekleşmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Bolu'nun spor, sağlık, sanayi ve altyapı alanlarında önemli gelişmeler yaşaması bekleniyor.