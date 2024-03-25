Erkekler için büyük tehlike! Mutlaka muayene olun…

Prostat kanseri nedir? Riskler ve gerçekler

Üroloji Uzmanı Dr. İsrafil Ağaoğlu, prostat kanserinin erkek sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Bu kanser türü, özellikle ileri evrelerde akciğer, beyin ve kemik gibi hayati organlara yayılarak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Dr. Ağaoğlu, prostat kanserinin erken evrelerde tespit edilmesinin ve zamanında müdahale edilmesinin önemini vurguluyor.

Erken teşhisin önemi

Prostat kanseri, genellikle 45-50 yaş sonrası erkeklerde görülen ve sinsi ilerleyebilen bir hastalıktır. Dr. Ağaoğlu, her erkeğin 45 yaşından sonra yıllık ürolojik muayeneleri ihmal etmemesi gerektiğini, bu sayede hastalığın erken evrede tespit edilebileceğini ifade ediyor.

Tanı ve tedavi yöntemleri

Basit bir kan testi ve fiziksel muayene ile prostat kanseri şüphesi olan hastalardan biyopsi yoluyla doku örnekleri alınabilir. Dr. Ağaoğlu, günümüzde ilaç tedavisinden cerrahi müdahaleye kadar birçok tedavi seçeneğinin mevcut olduğunu belirtiyor. Özellikle robotik cerrahi, prostat kanserinin tedavisinde önemli bir yer tutuyor.

Modern cerrahi yöntemler ve robotik cerrahi

Dr. Ağaoğlu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte prostat kanseri ameliyatlarının artık robotik cerrahi ile yapılabildiğini açıklıyor. Bu yöntem, daha az invaziv olması ve hastanın daha hızlı iyileşmesini sağlaması açısından tercih ediliyor. Mardin'deki hastanesinde bile bu modern tedavi yöntemlerinin uygulanabildiğini belirten Dr. Ağaoğlu, hastaların artık büyük şehirlere sevk edilmesine gerek kalmadığını ifade ediyor.

Erken tedavinin hayat kurtarıcı rolü

Prostat kanserinin erken evrede tedavi edilmesi, hastalığın yayılmasını önleyerek hayat kurtarıcı bir rol oynar. Dr. Ağaoğlu, erken tedavi edilmeyen prostat kanserinin son derece tehlikeli olduğunu ve ölümcül sonuçlara yol açabileceğini tekrar hatırlatıyor.

Prostat kanseri, erkek sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmakta ve erken teşhis hayati önem taşımaktadır. Dr. İsrafil Ağaoğlu, 45 yaş üstü her erkeğin düzenli ürolojik muayeneleri aksatmaması gerektiğini vurgulayarak, modern tedavi yöntemlerinin başarıyla uygulandığını belirtiyor. Erken müdahale, prostat kanserinin üstesinden gelmenin anahtarıdır.