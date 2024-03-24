Bakan Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor

25 Mart 2024 Pazartesi günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yoğun bir programla Bolu'ya geleceği açıklandı. Sabah 09:45'te Ankara'dan hareket edecek olan Bakan Uraloğlu, karayolu ile Bolu'ya ulaşacak.
AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nda önemli görüşmeler
Bakan Uraloğlu'nun ilk durağı, saat 11:00'de AK Parti Bolu İl Başkanlığı olacak. Burada, parti yönetimi ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek bölgesel projeler ve gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunacak.
Gölyüzü Kavşağı'nda yerinde incelemeler
Bakanın programında, saat 11:30'da Gölyüzü Kavşağı'nda bir yerinde inceleme ve basın açıklaması yer alıyor. Bu ziyaret, bölgedeki ulaşım projelerine dair önemli bilgilerin paylaşılacağı bir fırsat sunuyor.
Bolu esnafıyla buluşma
Saat 12:00'de, Bakan Uraloğlu Gölyüzü Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. Bu ziyaretlerle, yerel işletmelerin sorunlarını dinleyecek ve destek mesajları verecek.
Ankara'ya dönüş
Bolu'daki programının ardından Bakan Uraloğlu, 13:00'te Ankara'ya dönecek. Ankara programı, 14:00'te Yenimahalle, Susuz Mahalle'de başlayacak ve ardından çeşitli esnaf ziyaretleri ile devam edecek.
Günün sonunda aile ziyareti
Bakan Uraloğlu'nun yoğun programı, 17:30'da bir aile ziyareti ile son bulacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Bolu ve Ankara'daki bu yoğun programı, bölgesel gelişmeler ve yerel halkla doğrudan iletişim kurma açısından önem taşıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.