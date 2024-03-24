Bakan Abdulkadir Uraloğlu Bolu’ya geliyor

25 Mart 2024 Pazartesi günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yoğun bir programla Bolu'ya geleceği açıklandı. Sabah 09:45'te Ankara'dan hareket edecek olan Bakan Uraloğlu, karayolu ile Bolu'ya ulaşacak.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nda önemli görüşmeler

Bakan Uraloğlu'nun ilk durağı, saat 11:00'de AK Parti Bolu İl Başkanlığı olacak. Burada, parti yönetimi ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek bölgesel projeler ve gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunacak.

Gölyüzü Kavşağı'nda yerinde incelemeler

Bakanın programında, saat 11:30'da Gölyüzü Kavşağı'nda bir yerinde inceleme ve basın açıklaması yer alıyor. Bu ziyaret, bölgedeki ulaşım projelerine dair önemli bilgilerin paylaşılacağı bir fırsat sunuyor.

Bolu esnafıyla buluşma

Saat 12:00'de, Bakan Uraloğlu Gölyüzü Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. Bu ziyaretlerle, yerel işletmelerin sorunlarını dinleyecek ve destek mesajları verecek.

Ankara'ya dönüş

Bolu'daki programının ardından Bakan Uraloğlu, 13:00'te Ankara'ya dönecek. Ankara programı, 14:00'te Yenimahalle, Susuz Mahalle'de başlayacak ve ardından çeşitli esnaf ziyaretleri ile devam edecek.

Günün sonunda aile ziyareti

Bakan Uraloğlu'nun yoğun programı, 17:30'da bir aile ziyareti ile son bulacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Bolu ve Ankara'daki bu yoğun programı, bölgesel gelişmeler ve yerel halkla doğrudan iletişim kurma açısından önem taşıyor.