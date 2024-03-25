Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta nefes kesen mücadeleler: 4. hafta skorları ve güncel puan durumu!

Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, Yeniçağaspor, Aladağspor ve Sebenspor'un elde ettiği zaferler, futbol tutkusunu zirveye taşıdı. Futbolseverler, 4. hafta maçlarının adrenalin dolu anlarıyla futbolun heyecanını iliklerine kadar hissetti.

Yeniçağaspor’da kritik galibiyet

Play-off'lara mağlubiyet yüzü göstermeden giriş yapan Yeniçağaspor, Bolu Yıldızspor'u kendi evinde 2-1 mağlup ederek gücünü ve iddiasını bir kez daha futbolseverlere gösterdi. Bu önemli galibiyet, Yeniçağaspor'unplay-off'lardaki varlığını net bir şekilde pekiştirdi. Maç sonucu, Bolu Yıldızspor'da teknik direktör değişikliğine yol açtı. Volkan Bayar ile yolların ayrılması, maçın bir diğer önemli sonucu oldu.

Aladağspor liderliğini pekiştirdi

Aladağspor, şampiyonluk yolunda Dörtdivanspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Bu kritik zafer, Aladağspor'un play-off'lar da ki üstün konumunu daha da güçlendirirken, takımın hırsı ve mücadele azmi futbol tutkunlarını heyecanlandırdı.

Sebenspor'dan göz dolduran performans

Sebenspor, deplasmanda Taşkestispor karşısında gösterdiği üstün performansla 2-1 galip gelerek, iddialı konumunu korudu. Bu zafer, Sebenspor için turnuvadaki ikinci galibiyet olurken, takımın skor yeteneği ve oyun kalitesi, futbolseverlerin beğenisini topladı.

Gol yağmuru ve heyecan dolu anlar

Bolu 1. Amatör Lig'in 4. hafta play-off mücadeleleri, toplam 10 golün atıldığı, rekabet ve heyecan dolu maçlara ev sahipliği yaptı. Takımların sahada sergilediği üstün performanslar, futbolseverlerin yüzünü güldürdü ve gelecek maçlar için büyük bir beklenti yarattı. Bu hafta, futbolun güzelliklerini ve takımların mücadele azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

Play-off heyecanı artıyor

Yeniçağaspor, Aladağspor ve Sebenspor'un bu hafta elde ettikleri kritik galibiyetler, ligdeki rekabetin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. İlerleyen haftalarda da bu heyecanın artarak devam etmesi bekleniyor.

Bolu Amatör play-off 4. hafta skorları

Taşkestispor 1-2 Sebenspor

Aladağspor 4-0 Dörtdivanspor

Yeniçağaspor 2-1Yıldızspor

Bolu amatör playoff puan tablosu