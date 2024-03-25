25 Mar 2024 - 09:50 - Güncel

25-31 Mart haftası Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Ankara ve İstanbul’da hava nasıl olacak?

Mart ayının son haftasında 25-31mart haftası, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? İşte Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Ankara ve İstanbul için detaylı hava durumu tahminleri.