25-31 Mart haftası Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Ankara ve İstanbul’da hava nasıl olacak?

Mart ayının son haftasında 25-31mart haftası, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? İşte Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Ankara ve İstanbul için detaylı hava durumu tahminleri.
Bolu Hava Durumu
25 Mart: Yağmur, En düşük 2°C, En yüksek 15°C
26 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 1°C, En yüksek 10°C
27 Mart: Yağmurlu, En düşük 2°C, En yüksek 15°C
28 Mart: Bulutlu En düşük 5°C, En yüksek 21°C
29 Mart: Bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 19°C
30 Mart: Güneşli, En düşük 8°C, En yüksek 20°C
31 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 21°C
Düzce Hava Durumu
25 Mart: Sağanak yağış, En düşük 5°C, En yüksek 20°C
26 Mart: Güneşli, En düşük 3°C, En yüksek 15°C
27 Mart: Bulutlu, En düşük 6°C, En yüksek 19°C
28 Mart: Bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 25°C
29 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 21°C
30 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 11°C, En yüksek 21°C
31 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 23°C
Karabük Hava Durumu
25 Mart: Yağmurlu, En düşük 3°C, En yüksek 18°C
26 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 3°C, En yüksek 12°C
27 Mart: Yağmurlu, En düşük 2°C, En yüksek 13°C
28 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 6°C, En yüksek 22°C
29 Mart: Bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 21°C
30 Mart: Güneşli, En düşük 8°C, En yüksek 23°C
31 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 24°C
Bartın Hava Durumu
25 Mart: Sağanak yağış, En düşük 5°C, En yüksek 19°C
26 Mart: Güneşli, En düşük 5°C, En yüksek 13°C
27 Mart: Bulutlu, En düşük 3°C, En yüksek 16°C
28 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 8°C, En yüksek 24°C
29 Mart: Bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 20°C
30 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 19°C
31 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 22°C
Zonguldak Hava Durumu
25 Mart: Sağanak yağış, En düşük 5°C, En yüksek 18°C
26 Mart: Güneşli, En düşük 6°C, En yüksek 12°C
27 Mart: Bulutlu, En düşük 5°C, En yüksek 15°C
28 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 23°C
29 Mart: Bulutlu, En düşük 12°C, En yüksek 18°C
30 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 17°C
31 Mart: Bulutlu, En düşük 11°C, En yüksek 19°C
Ankara Hava Durumu
25 Mart: Yağmurlu, En düşük 1°C, En yüksek 15°C
26 Mart: Güneşli, En düşük 0°C, En yüksek 11°C
27 Mart: Bulutlu, En düşük 3°C, En yüksek °C
28 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 5°C, En yüksek 20°C
29 Mart: Bulutlu, En düşük 9°C, En yüksek 19°C
30 Mart: Güneşli, En düşük 8°C, En yüksek 21°C
31 Mart: Güneşli, En düşük 7°C, En yüksek 22°C
İstanbul Hava Durumu
25 Mart: Sağanak yağış, En düşük 7°C, En yüksek 15°C
26 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 7°C, En yüksek 15°C
27 Mart: Parçalı bulutlu, En düşük 10°C, En yüksek 19°C
28 Mart: Bulutlu, En düşük 13°C, En yüksek 22°C
29 Mart: Güneşli, En düşük 12°C, En yüksek 18°C
30 Mart: Güneşli, En düşük 11°C, En yüksek 18°C
31 Mart: Bulutlu, En düşük 11°C, En yüksek 20°C
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.