2024 Türkiye'nin yılın otomobili yarışmasında finale kalan 28 aday açıklandı!

Otomotiv sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan " Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışması, bu yıl da heyecanla beklenen bir organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen bu özel etkinlik, farklı marka ve modellerden oluşan 28 aday otomobili bir araya getiriyor. Bu adaylar arasında, Şubat 2023 ve Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye pazarına sunulmuş olan en iddialı modeller yer alıyor.
Nisan Ayında Finalistler Belirlenecek
Yarışmanın en önemli aşamalarından biri, OGD üyeleri tarafından yapılacak olan test sürüşleri ve oylama işlemi. Bu süreç, yarışmada finale kalan 7 otomobilin belirlenmesini sağlayacak. Finalistlerin duyurulması ve sonrasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler otomotiv dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Nisan ayında açıklanacak olan finalistler, otomobil severlerin ve sektör profesyonellerinin dikkatini çekecek.
21 Mayıs’ta Kazanan Belli Oluyor
Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek olan test sürüşü ve son oylama etkinliği, 21 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu etkinlik, yarışmanın kazananının belirleneceği kritik bir nokta. Kazanan model, otomobil dünyasında prestijli bir unvana sahip olacak ve 11 Haziran’da aynı yerde düzenlenecek olan ödül töreni ile taçlandırılacak.
Yeni Kategori: "Geleceğin Otomotivcileri"
Bu yıl, yarışmada bir yenilik daha var. "Geleceğin Otomotivcileri" kategorisi ile üniversite öğrencileri de bu rekabete dahil ediliyor. Bu yeni kategori, otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek genç yetenekleri öne çıkarıyor ve onların projelerini ödüllendiriyor.
Çeşitlilik ve Rekabet
Yarışmaya katılan 28 aday arasında yer alan modeller, teknoloji ve tasarım açısından oldukça çeşitli. Elektrikli ve hibrit modellerin yanı sıra farklı motor seçeneklerine sahip otomobiller, bu yılki rekabetin daha da kızışacağını müjdeliyor. OGD Yönetim Kurulu Başkanı'nın da belirttiği gibi, artan rekabet ve Türkiye pazarına yeni giren markalar, finalistleri belirlemenin daha zor olacağını gösteriyor.
Geçen Yılın Şampiyonu ve Ödüller
Geçen yılın birincisi olan Nissan X-Trail, finale kalan 7 otomobil arasından sıyrılarak ödülün sahibi olmuştu. Aynı zamanda, "Yılın Basın Lansmanı" ödülü Dacia Jogger'a, "Yılın İnovasyonu" BMW 7 serisine, ve "Yılın Tasarımı" ise Peugeot 408'e verilmişti. Bu ödüller, otomotiv sektöründe önemli başarılar elde eden markaların ve modellerin takdir edilmesini sağlıyor.
İşte aday 28 modelin tamamı;
BMW 5 Serisi
BYD Atto 3
Chery Omoda 5
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Dacia Spring
DFSK Fengon 5
DFSK Fengon 500
DFSK Glory 580
Ford Mustang Mach-E
Honda ZR-V
Honda CR-V
Hongqi E-HS9
Hyundai Kona
Hyundai IONIQ 6
Jeep Avenger
Kia Cerato
Kia EV9
Leapmotor T03
Lexus LM
Mercedes-Benz CLE Coupe
Mercedes-Benz E Serisi
MG Marvel R
Renault Austral
Renault Megane E-Tech
Tesla Model Y
Togg T10X
Toyota C-HR
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.