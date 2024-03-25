2024 Türkiye'nin yılın otomobili yarışmasında finale kalan 28 aday açıklandı!

Otomotiv sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan " Türkiye’de Yılın Otomobili" yarışması, bu yıl da heyecanla beklenen bir organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen bu özel etkinlik, farklı marka ve modellerden oluşan 28 aday otomobili bir araya getiriyor. Bu adaylar arasında, Şubat 2023 ve Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye pazarına sunulmuş olan en iddialı modeller yer alıyor.

Nisan Ayında Finalistler Belirlenecek

Yarışmanın en önemli aşamalarından biri, OGD üyeleri tarafından yapılacak olan test sürüşleri ve oylama işlemi. Bu süreç, yarışmada finale kalan 7 otomobilin belirlenmesini sağlayacak. Finalistlerin duyurulması ve sonrasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler otomotiv dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Nisan ayında açıklanacak olan finalistler, otomobil severlerin ve sektör profesyonellerinin dikkatini çekecek.

21 Mayıs’ta Kazanan Belli Oluyor

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek olan test sürüşü ve son oylama etkinliği, 21 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu etkinlik, yarışmanın kazananının belirleneceği kritik bir nokta. Kazanan model, otomobil dünyasında prestijli bir unvana sahip olacak ve 11 Haziran’da aynı yerde düzenlenecek olan ödül töreni ile taçlandırılacak.

Yeni Kategori: "Geleceğin Otomotivcileri"

Bu yıl, yarışmada bir yenilik daha var. "Geleceğin Otomotivcileri" kategorisi ile üniversite öğrencileri de bu rekabete dahil ediliyor. Bu yeni kategori, otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek genç yetenekleri öne çıkarıyor ve onların projelerini ödüllendiriyor.

Çeşitlilik ve Rekabet

Yarışmaya katılan 28 aday arasında yer alan modeller, teknoloji ve tasarım açısından oldukça çeşitli. Elektrikli ve hibrit modellerin yanı sıra farklı motor seçeneklerine sahip otomobiller, bu yılki rekabetin daha da kızışacağını müjdeliyor. OGD Yönetim Kurulu Başkanı'nın da belirttiği gibi, artan rekabet ve Türkiye pazarına yeni giren markalar, finalistleri belirlemenin daha zor olacağını gösteriyor.

Geçen Yılın Şampiyonu ve Ödüller

Geçen yılın birincisi olan Nissan X-Trail, finale kalan 7 otomobil arasından sıyrılarak ödülün sahibi olmuştu. Aynı zamanda, "Yılın Basın Lansmanı" ödülü Dacia Jogger'a, "Yılın İnovasyonu" BMW 7 serisine, ve "Yılın Tasarımı" ise Peugeot 408'e verilmişti. Bu ödüller, otomotiv sektöründe önemli başarılar elde eden markaların ve modellerin takdir edilmesini sağlıyor.

İşte aday 28 modelin tamamı;

BMW 5 Serisi

BYD Atto 3

Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 8 Pro

Dacia Spring

DFSK Fengon 5

DFSK Fengon 500

DFSK Glory 580

Ford Mustang Mach-E

Honda ZR-V

Honda CR-V

Hongqi E-HS9

Hyundai Kona

Hyundai IONIQ 6

Jeep Avenger

Kia Cerato

Kia EV9

Leapmotor T03

Lexus LM

Mercedes-Benz CLE Coupe

Mercedes-Benz E Serisi

MG Marvel R

Renault Austral

Renault Megane E-Tech

Tesla Model Y

Togg T10X

Toyota C-HR

