Bolu Migros'tan Ramazan'a Özel "1 Alana 1 Bedava" Fırsatı için son günler

Mart ayının sonlarına doğru, Migros tüketicilere Ramazan ayına özel muazzam alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Zincir marketler arasında öne çıkan Migros, "1 alana 1 bedava" kampanyasını duyurmuştu.

Bu kampanya kapsamında, seçili duş jellerinde ikinci ürünü bedava alma imkanı sunuluyor. Kampanya, 25 Mart 2024 Pazartesi (bugün) son bulacak. Ayrıca, Migros'ta yüzde 50'ye varan indirimler, "Seç Al" kampanyası her hafta sürecek şekilde devam ederken, Sanal Market'e özel ekstra indirimler de başladı. 22-28 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu indirimlerde, çeşitli ürünlerde cazip fırsatlar sunuluyor.

Bolu Migros'ta bu hafta neler var?

Migros'un indirimli ürünler listesinde, günlük yaşamda sıkça ihtiyaç duyulan birçok ürün yer alıyor:

Rinso Toz Çamaşır Deterjanı, "Migros’tan Ucuzunu Bulabilirsen" kampanyasıyla 144,95 TL.

Selpak Deluxe Bambu Katkılı Havlu 12'li, yüzde 50 indirimle 129,98 TL.

Nescafe 2'si1 Arada 10'lu paket, 37,50 TL.

Komili Ayçiçek Yağı 5 L Pet, 2'li alımda 179,90 TL.

Palmolive Micellar Care Pamuk Özlü Duş Jeli 750 Ml, "2 al 1 öde" kampanyasıyla 103,00 TL.

Sanal Market'e Özel İndirimler

Migros Sanal Market, özel indirimlerle alışveriş deneyimini daha da cazip hale getiriyor:

"5 al 4 öde" ve "3 al 2 öde" gibi kampanyalar,

100 TL ve üzeri Nescafe Karışım Kahve Alışverişine 20 TL indirim,

Hijyenik ürünlerde yüzde 30, tıraş ürünlerinde yüzde 40 indirim,

Komili Ayçiçek Yağı 5 L'de 2'li alımda özel indirimler sunuluyor.

Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bahçıvan Hellim, Çeçil, Dil ve Örgü Peyniri 200 G - 225 G arası ürünler, 69,90 TL.

Namet Dana Klasik Sucuk 200 G, 88,90 TL.

Elidor Anında Onarıcı Şampuan ve Saç Kremi seti, 109,95 TL.

Bahçıvan Hellim Peyniri 225 G: 69,90 TL

Bahçıvan Çeçil Peyniri 200 G: 69,90 TL

Bahçıvan Dil Peyniri 200 G: 69,90 TL

Bahçıvan Örgü Peyniri 200 G: 69,90 TL

Namet Dana Klasik Sucuk 200 G: 88,90 TL

Elidor Anında Onarıcı Şampuan 400 Ml + Saç Kremi 200 Ml: 109,95 TL

Cook Buzdolabı Poşeti (3+1) Büyük Boy 30x45 cm 80'li: 49,90 TL

Bingo Soft Konsantre Sensitive Yumuşatıcı 960 Ml: 39,90 TL

Fairy Platinum Plus Özel Seri Tablet 46'lı 714 G: 224,95 TL

Migros'un Bolu Mağazalarında bu haftalık indirimleri ve "1 alana 1 bedava" kampanyası, Ramazan ayında bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için mükemmel fırsatlar sunuyor. Ürün çeşitliliği ve uygun fiyatlarıyla Migros, alışveriş listelerinizdeki birçok ihtiyacı karşılıyor.