Karabük Üniversitesi'nde sağlık alarmı; öğrenciler arasında hastalık endişesi büyüyor

Karabük Üniversitesi'nde son günlerde yaşananlar, hem öğrenci hem de akademik camiada büyük bir endişeye neden oldu. Üniversitenin itiraf sayfasında paylaşılan, özellikle Afrikalı öğrencilerle ilişki sonrası sağlık sorunları yaşadığını iddia eden mesajlar, ciddi bir sağlık alarmının çalmasına yol açtı.

Şok Edici İtiraflar ve Sağlık Endişeleri

İtiraf sayfasında, genital bölge problemleri yaşadıklarını ve çeşitli hastalıklardan şüphelendiklerini belirten öğrenci mesajları, toplulukta panik yarattı. Öğrencilerden bazıları, HPV ve HIV şüphesiyle hastaneye başvurduklarını dile getirirken, yaşadıkları utancın hastaneye gitmelerine engel olduğunu söyleyenler de vardı.

12 bin yabancı öğrenci

Karabük Üniversitesi'nin 12 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yaptığı ve bu öğrencilerin 98 farklı ülkeden geldiği biliniyor. Özellikle Afrika ülkelerinden gelen 6 bin öğrencinin durumu, iddiaların odak noktasını oluşturuyor.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Bulan Mesajlar

Öğrencilerin paylaştığı mesajlar, sosyal medyada geniş bir tartışma yarattı. Bazı öğrenciler, anonim hesaplar aracılığıyla yaşadıkları sağlık sorunlarını ve korunmasız ilişkilerin risklerini dile getirdi. Yayılan bu mesajlar, hem öğrenciler arasında hem de daha geniş toplumda ciddi sağlık endişelerine neden oldu.

Yetkililerden Açıklamalar

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, yaşananları sadece bir iddia olarak nitelendirerek, üniversite ve şehir hakkında olumsuz bir algı yaratma çabası içinde olunduğunu ifade etti. Ayrıca, eski Rektör Refik Polat, iddiaların abartılı olduğunu belirtti.

Karabük Üniversiteli Beşiktaşlılar Birliği, yabancı öğrencilerin sayısındaki artışın ve bazı rahatsız edici davranışların genel bir sıkıntı kaynağı olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.

Toplulukta Büyüyen Endişe ve Uyarılar

Bu olay, Karabük Üniversitesi'nde, özellikle yabancı öğrencilerle ilgili algıları ve sağlıkla ilgili endişeleri gündeme getirdi. Üniversitenin ve şehrin huzur içinde bir yer olduğunu vurgulayan yetkililer, bu tür iddiaların yanlış anlamalara yol açabileceğini belirtiyorlar.