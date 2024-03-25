- Güncel

Genel Başkan sessizce geldi ve gitti

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’nun en küçük beldesi olan Mengen İlçesine bağlı Gökçesu Belde Belediye Başkanlığının iftarına katılan Genel Başkan Gültekin Uysal cuma akşamı sessizce ilimize geldi ve gitti. Uysal beldede iki saat kaldı.

Genel Başkan sessizce geldi ve gitti mask
Genel Başkan sessizce geldi ve gitti
Genel Başkan sessizce geldi ve gitti
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cuma akşamı Gökçesu Belde Belediye Başkanı Vahit Aydın tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal iftar sonrası belde halkına hitap etti. Yoğun katılım yaşanan iftarda Genel Başkan Uysal’a Genel Başkan Yardımcıları eşlik etti.

Genel başkan mücadeleye devam dedi

Genel Başkan sessizce geldi ve gitti

Belde iftarının ardından açıklama yapan genel Başkan Uysal, “Bu akşam Bolu-Gökçesu Belediye Başkanımız Vahit Aydın’ın tanıtım toplantısına ve iftarına katıldık. Tecrübe, samimiyet ve emekle yıllardır neler yapılabildiğini ispat etmiş bir hizmet anlayışı ile Vahit Başkanımızın daha çok başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Tüm mücadele arkadaşlarımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan sessizce geldi ve gitti

Vahit Aydın projelerini anlattı

Genel Başkan sessizce geldi ve gitti

Projelerine ilişkin tanıtımda yapan Aydın konuşmasında, “Amacımız Gökçesu’ya değer katmak, yaşadığımız kenti bir adım öteye taşımak. Bizim başka bir gayemiz, farklı bir amacımız yok işimizin başında, halkımızın yanında hizmet uğruna neler yapabileceğimiz konusuna eğiliyoruz ve çok şükür ki çaldığımız bürokrasi kapılarından bugüne dek elimiz boş dönmedik. İşte bugün de hizmetlerimiz anlatmak, aktivasyonlarımız aktarmak üzere siz değerli konuklarımızla böylesine güzel bir organizasyonda buluştuk. Davetimize icabetiniz şahsım adına büyük bir onurdur. Bu onur vesilesiyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 2024 dönemiyle 2029’a ulaşılacak hizmet yolculuğumuzda yine beldemize katma değer yükleyecek projelerimizin gerçekleşmesi istikametinde sizlerden destek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.
# açıklama, belediye

25 Mar 2024 - 17:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL