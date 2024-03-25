Genel Başkan sessizce geldi ve gitti

Cuma akşamı Gökçesu Belde Belediye Başkanı Vahit Aydın tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal iftar sonrası belde halkına hitap etti. Yoğun katılım yaşanan iftarda Genel Başkan Uysal’a Genel Başkan Yardımcıları eşlik etti.

Genel başkan mücadeleye devam dedi

Belde iftarının ardından açıklama yapan genel Başkan Uysal, “Bu akşam Bolu-Gökçesu Belediye Başkanımız Vahit Aydın’ın tanıtım toplantısına ve iftarına katıldık. Tecrübe, samimiyet ve emekle yıllardır neler yapılabildiğini ispat etmiş bir hizmet anlayışı ile Vahit Başkanımızın daha çok başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Tüm mücadele arkadaşlarımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Vahit Aydın projelerini anlattı

Projelerine ilişkin tanıtımda yapan Aydın konuşmasında, “Amacımız Gökçesu’ya değer katmak, yaşadığımız kenti bir adım öteye taşımak. Bizim başka bir gayemiz, farklı bir amacımız yok işimizin başında, halkımızın yanında hizmet uğruna neler yapabileceğimiz konusuna eğiliyoruz ve çok şükür ki çaldığımız bürokrasi kapılarından bugüne dek elimiz boş dönmedik. İşte bugün de hizmetlerimiz anlatmak, aktivasyonlarımız aktarmak üzere siz değerli konuklarımızla böylesine güzel bir organizasyonda buluştuk. Davetimize icabetiniz şahsım adına büyük bir onurdur. Bu onur vesilesiyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 2024 dönemiyle 2029’a ulaşılacak hizmet yolculuğumuzda yine beldemize katma değer yükleyecek projelerimizin gerçekleşmesi istikametinde sizlerden destek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.