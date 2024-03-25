Bu hafta fırtına, sağanak başlayacak peki sonrasında ne olacak! İşte bu haftanın gerçekleri

Yeni haftanın başlangıcı, ülkemizin bazı bölgelerinde yoğun yağışların habercisi olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Batı Karadeniz bildiğiniz gibi

Bunun yanı sıra, İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgesinde de aralıklı yağmurların etkisini göstermesi öngörülüyor. Yağışların yanı sıra, bölgesel olarak hava sıcaklıklarında da birkaç derecelik artış bekleniyor, bu da vatandaşlar için bir nebze de olsa rahatlama sağlayabilir.

Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Salı gününe doğru, ülkenin doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini göstermesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Karadeniz'in batısı, Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı yapılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Hafta Ortasında Sıcaklık Artışı Bekleniyor

Yağışların ardından çarşamba gününden itibaren sıcaklık değerlerinde bir artış öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 20 derece dolaylarında seyredeceği, Ege ve Akdeniz bölgesinde ise 25 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklık artışı, yağışlı günlerin ardından vatandaşlara hoş bir mola sunacak.