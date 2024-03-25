Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira?

Son dönemlerde enflasyonun altında kalan mevduat faiz getirileri nedeniyle vatandaşlar dövize yönelmişken, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı piyasalarda yeni bir dönemi başlattı. Faiz oranlarının yüzde 50'ye çıkmasıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında yaşanan rekor artış, elinde Türk Lirası bulunduran vatandaşları güncel oranları araştırmaya itti.
200 Bin TL'nin Banka Banka Aylık Getirisi
Yapılan güncellemelerle, bankalar mevduat faiz oranlarını yüzde 55'e kadar çıkardı, yeni müşterilere ise özel olarak yüzde 57'ye varan oranlar sunuldu. Bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarına göre 200 bin TL'nin aylık net getirisi banka banka şu şekilde sıralanıyor:
Kamu bankalarında durum;
Halkbank: %30 Faiz Oranı ile 4.983,61 TL Aylık Net Getiri
Ziraat Bankası: %40 Faiz Oranı ile 6.644,81 TL Aylık Net Getiri
Vakıfbank: %46 Faiz Oranı ile 7.641,53 TL Aylık Net Getiri
Özel bankalarda durum;
Yapı Kredi: %44 Faiz Oranı ile 7.309,29 TL Aylık Net Getiri
Akbank: %54 (3 aylık mevduata %57) Faiz Oranı ile 8.970,49 TL Aylık Net Getiri
Enpara: %47,5 Faiz Oranı ile 7.890,71 TL Aylık Net Getiri
Anadolubank: %51 Faiz Oranı ile 8.472,13 TL Aylık Net Getiri
Fibabanka: %50 Faiz Oranı ile 8.306,01 TL Aylık Net Getiri
Yabancı sermayeli bankalar;
Denizbank: %54 Faiz Oranı ile 8.970,49 TL Aylık Net Getiri
Garanti BBVA: %41 Faiz Oranı ile 6.810,93 TL Aylık Net Getiri
TEB: %55 Faiz Oranı ile 9.136,61 TL Aylık Net Getiri
Özellikle 3 aylık ve üstü mevduat sürelerinde faiz oranları daha da yükselirken, bu dönemde yatırım yapmayı düşünenler için bankaların sunduğu avantajlı oranlar dikkat çekiyor. Bu oranlar, vatandaşların mevduatlarını değerlendirirken, ekonomik zorluklar karşısında ek bir gelir elde etmelerini sağlıyor.
Bankaların sunduğu bu rekor faiz oranları, yatırımcıların likidite yönetimine önemli bir katkı sağlayarak, Türk Lirası mevduatının cazibesini artırıyor. Merkez Bankası'nın politikaları ve piyasa koşullarına göre değişen faiz oranları, özellikle yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir gösterge niteliğinde.
Yatırımcılar, kendi finansal hedefleri ve piyasa koşullarını dikkate alarak, en uygun mevduat ürününü seçebilir ve bu rekor faiz döneminden maksimum fayda sağlayabilirler.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.