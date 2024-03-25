Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira?

Son dönemlerde enflasyonun altında kalan mevduat faiz getirileri nedeniyle vatandaşlar dövize yönelmişken, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı piyasalarda yeni bir dönemi başlattı. Faiz oranlarının yüzde 50'ye çıkmasıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında yaşanan rekor artış, elinde Türk Lirası bulunduran vatandaşları güncel oranları araştırmaya itti.

200 Bin TL'nin Banka Banka Aylık Getirisi

Yapılan güncellemelerle, bankalar mevduat faiz oranlarını yüzde 55'e kadar çıkardı, yeni müşterilere ise özel olarak yüzde 57'ye varan oranlar sunuldu. Bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarına göre 200 bin TL'nin aylık net getirisi banka banka şu şekilde sıralanıyor:

Kamu bankalarında durum;

Halkbank: %30 Faiz Oranı ile 4.983,61 TL Aylık Net Getiri

Ziraat Bankası: %40 Faiz Oranı ile 6.644,81 TL Aylık Net Getiri

Vakıfbank: %46 Faiz Oranı ile 7.641,53 TL Aylık Net Getiri

Özel bankalarda durum;

Yapı Kredi: %44 Faiz Oranı ile 7.309,29 TL Aylık Net Getiri

Akbank: %54 (3 aylık mevduata %57) Faiz Oranı ile 8.970,49 TL Aylık Net Getiri

Enpara: %47,5 Faiz Oranı ile 7.890,71 TL Aylık Net Getiri

Anadolubank: %51 Faiz Oranı ile 8.472,13 TL Aylık Net Getiri

Fibabanka: %50 Faiz Oranı ile 8.306,01 TL Aylık Net Getiri

Yabancı sermayeli bankalar;

Denizbank: %54 Faiz Oranı ile 8.970,49 TL Aylık Net Getiri

Garanti BBVA: %41 Faiz Oranı ile 6.810,93 TL Aylık Net Getiri

TEB: %55 Faiz Oranı ile 9.136,61 TL Aylık Net Getiri

Özellikle 3 aylık ve üstü mevduat sürelerinde faiz oranları daha da yükselirken, bu dönemde yatırım yapmayı düşünenler için bankaların sunduğu avantajlı oranlar dikkat çekiyor. Bu oranlar, vatandaşların mevduatlarını değerlendirirken, ekonomik zorluklar karşısında ek bir gelir elde etmelerini sağlıyor.

Bankaların sunduğu bu rekor faiz oranları, yatırımcıların likidite yönetimine önemli bir katkı sağlayarak, Türk Lirası mevduatının cazibesini artırıyor. Merkez Bankası'nın politikaları ve piyasa koşullarına göre değişen faiz oranları, özellikle yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir gösterge niteliğinde.

Yatırımcılar, kendi finansal hedefleri ve piyasa koşullarını dikkate alarak, en uygun mevduat ürününü seçebilir ve bu rekor faiz döneminden maksimum fayda sağlayabilirler.