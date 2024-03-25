- Güncel

Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira?

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Mart ayında, Merkez Bankası'nın ani faiz artışı sonrası, bankaların mevduat faiz oranları tarihi zirvelere ulaştı. 200 bin TL yatırımın bankalara göre aylık getirisi ve detaylar burada.

Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira? mask
Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira?
Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Son dönemlerde enflasyonun altında kalan mevduat faiz getirileri nedeniyle vatandaşlar dövize yönelmişken, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı piyasalarda yeni bir dönemi başlattı. Faiz oranlarının yüzde 50'ye çıkmasıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında yaşanan rekor artış, elinde Türk Lirası bulunduran vatandaşları güncel oranları araştırmaya itti.

200 Bin TL'nin Banka Banka Aylık Getirisi

Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira?

Yapılan güncellemelerle, bankalar mevduat faiz oranlarını yüzde 55'e kadar çıkardı, yeni müşterilere ise özel olarak yüzde 57'ye varan oranlar sunuldu. Bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarına göre 200 bin TL'nin aylık net getirisi banka banka şu şekilde sıralanıyor:

Kamu bankalarında durum;

Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira?

Halkbank: %30 Faiz Oranı ile 4.983,61 TL Aylık Net Getiri

Ziraat Bankası: %40 Faiz Oranı ile 6.644,81 TL Aylık Net Getiri

Vakıfbank: %46 Faiz Oranı ile 7.641,53 TL Aylık Net Getiri

Özel bankalarda durum;

Banka banka sizin için araştırdık 200 Bin TL mevduatın aylık kazancı kaç lira?

Yapı Kredi: %44 Faiz Oranı ile 7.309,29 TL Aylık Net Getiri

Akbank: %54 (3 aylık mevduata %57) Faiz Oranı ile 8.970,49 TL Aylık Net Getiri

Enpara: %47,5 Faiz Oranı ile 7.890,71 TL Aylık Net Getiri

Anadolubank: %51 Faiz Oranı ile 8.472,13 TL Aylık Net Getiri

Fibabanka: %50 Faiz Oranı ile 8.306,01 TL Aylık Net Getiri

Yabancı sermayeli bankalar;

Denizbank: %54 Faiz Oranı ile 8.970,49 TL Aylık Net Getiri

Garanti BBVA: %41 Faiz Oranı ile 6.810,93 TL Aylık Net Getiri

TEB: %55 Faiz Oranı ile 9.136,61 TL Aylık Net Getiri

Özellikle 3 aylık ve üstü mevduat sürelerinde faiz oranları daha da yükselirken, bu dönemde yatırım yapmayı düşünenler için bankaların sunduğu avantajlı oranlar dikkat çekiyor. Bu oranlar, vatandaşların mevduatlarını değerlendirirken, ekonomik zorluklar karşısında ek bir gelir elde etmelerini sağlıyor.

Bankaların sunduğu bu rekor faiz oranları, yatırımcıların likidite yönetimine önemli bir katkı sağlayarak, Türk Lirası mevduatının cazibesini artırıyor. Merkez Bankası'nın politikaları ve piyasa koşullarına göre değişen faiz oranları, özellikle yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir gösterge niteliğinde.

Yatırımcılar, kendi finansal hedefleri ve piyasa koşullarını dikkate alarak, en uygun mevduat ürününü seçebilir ve bu rekor faiz döneminden maksimum fayda sağlayabilirler.

 

# Türk, gelir

25 Mar 2024 - 18:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL