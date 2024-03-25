Düzceli sporculardan Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda büyük zafer!

Düzce'nin yetenekli judocuları, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele eden Düzceli sporcular, üstün başarıları ile 6 madalya kazanarak dönmenin gururunu yaşadılar. 23-24 Mart 2024 tarihlerinde Karaman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli şampiyonada, 19 ilden gelen 220 sporcu tatamiye çıktı.

Başarıya giden yol

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetenekli judo antrenörü Nermin Alayıldız liderliğindeki takım, bu zorlu rekabette öne çıkmayı başardı. Ayşenaz Tosun (48 kg) ve Yaren Sala (70 kg) altın madalyanın sahibi olurken, Utku Özöyüdücü (66 kg) ve Rutkay Çil (50 kg) gümüş madalyaya uzandı. Ayrıca, S. Ece Okuyucu (57 kg) ve Mihrap Soylu (40 kg) bronz madalya kazanarak takımlarına değerli katkılarda bulundu.

Üstün performans ve azim

Kazanılan her madalya, Düzceli judocuların azmi ve kararlılığının bir simgesi oldu. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda sporcular, teknik beceri ve mental güçlerini sergileyerek zirveye ulaştı. Düzce judo takımı, bu başarıları ile hem ilin spor tarihine adını yazdırdı hem de gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu.

Düzce'nin yıldızları parlıyor

Düzce'nin judodaki yükselen yıldızları, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen bu prestijli turnuvada sergiledikleri üstün performans ile adından söz ettirdi.

Judocular çalışmalarına devam edecek

Bu önemli başarı, Düzce'nin spor alanında gelişimine katkıda bulunuyor ve genç sporcular için motivasyon kaynağı oluşturuyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve antrenör Nermin Alayıldız, gelecek dönemlerde de sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda başarılar kazanması için çalışmalarına devam edecek.