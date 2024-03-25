Boluspor'un ofansif stoperi Naby Oulare

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de mücadelesini sürdürürken, takımın savunma hattından gelen ofansif katkılar dikkat çekiyor. Bu bağlamda, öne çıkan isimlerden biri de Naby Yooussouf Oulare. Altyapıdan A Takıma yükselen ve kısa sürede kendini kanıtlayan Oulare, bu sezon gösterdiği performansla hem takımına değer katan hem de futbolseverlerin beğenisini kazanan bir oyuncu haline geldi.

Savunmadan gelen güç

2002 doğumlu genç yetenek, bu sezon Boluspor formasıyla çıktığı 25 lig maçında 2209 dakika sahada kaldı. Bu süreçte Giresunspor, Bodrum FK, Sakaryaspor ve Erzurumspor'a karşı 4 gol bulan Oulare, aynı zamanda Tuzlaspor ve Giresunspor maçlarında 2 asist yaparak takımının skor bulmasına doğrudan katkı sağladı. Bu istatistiklerle, Oulare takımının en çok gol katkısı sağlayan savunma oyuncularından biri oldu.

Altyapıdan A Takıma uzanan başarı hikayesi

Naby Yooussouf Oulare, geçtiğimiz sezon başında Boluspor'un altyapısından A Takıma yükseldi. Kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Oulare, savunma görevinin yanı sıra ofansif yönüyle de dikkat çekiyor. Erzurumspor maçında kaydettiği gol, profesyonel kariyerindeki en önemli anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Takımına değer katmaya devam ediyor

Oulare'nin bu sezon gösterdiği performans, Boluspor için büyük önem taşıyor. Savunma oyuncusunun ofansif katkıları, takımın ligdeki konumunu güçlendirirken, Oulare'nin geleceği de futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Genç oyuncunun, Boluspor'daki gelişimi ve başarıları, onu Türk futbolunun parlak yıldızlarından biri yapma yolunda ilerletiyor.

Boluspor'un parlayan yıldızı

Oulare'nin bu sezonki performansı, sadece Boluspor'un değil, Türk futbolunun da geleceği adına umut verici. Savunma oyuncularının ofansif katkıları, modern futbolun vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Naby Yooussouf Oulare, bu anlayışın en güzel örneklerinden birini sunuyor. Boluspor forması altında gelecek sezonlar için de büyük beklentiler içinde olan futbolseverler, Oulare'nin kariyerinin her adımını yakından takip ediyor.