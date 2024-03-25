25 Mar 2024 - 12:45- Güncel G:

Bolu polisinden iki büyük operasyon

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü başarılı iki büyük operasyona imza attı. Bolu ve Mudurnu’da yapılan operasyonlar sonucunda dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının şüphelileri suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, çalıntı eşyalar da ele geçirildi

Bolu polisinden iki büyük operasyon mask
Bolu polisinden iki büyük operasyon
Bolu polisinden iki büyük operasyon
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Bolu Emniyeti’nin göz açtırmayan operasyonları

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına önemli operasyonlara imza attı. Bu operasyonlar, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlara karşı etkin bir mücadele örneği sergiledi.

Bolu polisinden iki büyük operasyon

Dolandırıcılık şüphelileri yakayı ele verdi

20 Mart 2024 tarihinde Bursa'da meydana gelen bir dolandırıcılık olayına karışan iki şüpheli, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı. Şüphelilerin yanında yaklaşık 500 gram ziynet eşyası bulunurken, bu kişiler daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bolu polisinden iki büyük operasyon

Mudurnu'da hırsızlık operasyonu

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucu, 2023 ve 2024 yıllarında toplam dokuz dosyada hırsızlık şüphesiyle aranan Y.E.S isimli şahsı yakaladı. Şüphelinin üzerinden ve bulunduğu yerden hırsızlık olaylarına konu olan çok sayıda eşya ele geçirildi.Bolu polisinden iki büyük operasyon

Ele geçirilen eşyalar ve şüphelinin akıbeti

Yapılan aramalarda yaklaşık 676 muhtelif eşya ele geçirilirken, Y.E.S isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bolu T tipi Cezaevine gönderildi.Bolu polisinden iki büyük operasyon

Vatandaşların rolü ve Emniyetin çağrısı

Bolu ve Mudurnu’daki operasyonlar, vatandaşların öneri, şikayet ve ihbarlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Emniyet müdürlükleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların ihbarlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu başarılı operasyonlar, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında emniyet güçleri ile vatandaşların iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bolu ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlar, suç ve suçlulara karşı etkin bir mücadelenin mümkün olduğunu kanıtladı.

25 Mar 2024 - 12:45 - Güncel

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