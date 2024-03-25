İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı

Bolu'nun Karacasu beldesinde seçim yarışı kızışıyor. CHP adayı Tanju Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olan Ekrem Velioğlu'nun adaylığını duyurdu. Karacasu için büyük bir fırsat olarak görülen bu gelişme, yerel ve ulusal politikada yeni bir sayfa açabilir

Karacasu'da akrabalık bağları öne çıkıyor

Bolu'nun merkezine bağlı Karacasu beldesi, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte politik bir hareketliliğe sahne oluyor. Bolu Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Tanju Özcan'ın katıldığı "Taşın Gediği" adlı canlı yayın programında dile getirdiği, Karacasu Belediye Başkanlığı için yarışan adaylardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akraba olması, bölgede büyük bir ilgi uyandırdı.

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar

Tanju Özcan, programda Gazeteci Hüseyin Aykan’a yaptığı açıklamalarda, Karacasu'da belediye başkanlığına aday olan yedi isim arasında dikkat çeken bir detayı paylaştı. CHP Karacasu Belediye Başkan adayı Ekrem Velioğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akraba olduğunu belirten Özcan, bu durumun Karacasu için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Karacasu için yeni bir sayfa

Özcan'ın ifadelerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile akraba olan bir adayın seçilmesi, Karacasu için yeni projeler ve yatırımlar anlamına gelebilir. Bu durum, beldenin gelişimine önemli katkılar sağlayabilecek bir fırsat olarak görülüyor.

İmamoğlu bağlantısı ve yerel politika

Tanju Özcan, İmamoğlu'nun akrabalık ilişkisini kendisinin değil, İmamoğlu'nun açıkladığını belirtti. Bu durum, yerel seçimlerin ötesinde, ulusal politikada da dikkat çekici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Karacasu'nun potansiyelini artırabilecek bu gelişme, yerel halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Karacasu halkının seçimi

Özcan, Karacasu halkına seslenerek, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Beldenin geleceği için önemli bir dönemeç olarak görülen bu seçim, yerel halkın kararına bırakılıyor.

Karacasu'da yaşanacak olan bu seçim, beldenin geleceğini şekillendirecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor. İBB Başkanı İmamoğlu ile akraba olan bir adayın varlığı, yerel gelişim için yeni kapılar açabilir. Bu durum, hem Karacasu halkı için hem de bölgenin genel gelişimi için büyük bir önem taşıyor.