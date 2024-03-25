25 Mar 2024 - 20:00- Siyaset G:

İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı

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2024 Bolu seçimlerinde hangi aday İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun akrabası çıktı? 2024 Yerel Seçimleri öncesi Tanju Özcan Karacasu’ya müjde verdi. O aday İmamoğlu’nun akrabasıymış… Haberimizde…

İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı
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Bolu'nun Karacasu beldesinde seçim yarışı kızışıyor. CHP adayı Tanju Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olan Ekrem Velioğlu'nun adaylığını duyurdu. Karacasu için büyük bir fırsat olarak görülen bu gelişme, yerel ve ulusal politikada yeni bir sayfa açabilir

Karacasu'da akrabalık bağları öne çıkıyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı

Bolu'nun merkezine bağlı Karacasu beldesi, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte politik bir hareketliliğe sahne oluyor. Bolu Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Tanju Özcan'ın katıldığı "Taşın Gediği" adlı canlı yayın programında dile getirdiği, Karacasu Belediye Başkanlığı için yarışan adaylardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akraba olması, bölgede büyük bir ilgi uyandırdı.

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar

İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı

Tanju Özcan, programda Gazeteci Hüseyin Aykan’a yaptığı açıklamalarda, Karacasu'da belediye başkanlığına aday olan yedi isim arasında dikkat çeken bir detayı paylaştı. CHP Karacasu Belediye Başkan adayı Ekrem Velioğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akraba olduğunu belirten Özcan, bu durumun Karacasu için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Karacasu için yeni bir sayfa

İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı

Özcan'ın ifadelerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile akraba olan bir adayın seçilmesi, Karacasu için yeni projeler ve yatırımlar anlamına gelebilir. Bu durum, beldenin gelişimine önemli katkılar sağlayabilecek bir fırsat olarak görülüyor.

İmamoğlu bağlantısı ve yerel politika

Tanju Özcan, İmamoğlu'nun akrabalık ilişkisini kendisinin değil, İmamoğlu'nun açıkladığını belirtti. Bu durum, yerel seçimlerin ötesinde, ulusal politikada da dikkat çekici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Karacasu'nun potansiyelini artırabilecek bu gelişme, yerel halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Karacasu halkının seçimi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı

Özcan, Karacasu halkına seslenerek, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Beldenin geleceği için önemli bir dönemeç olarak görülen bu seçim, yerel halkın kararına bırakılıyor.

Karacasu'da yaşanacak olan bu seçim, beldenin geleceğini şekillendirecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor. İBB Başkanı İmamoğlu ile akraba olan bir adayın varlığı, yerel gelişim için yeni kapılar açabilir. Bu durum, hem Karacasu halkı için hem de bölgenin genel gelişimi için büyük bir önem taşıyor.

# belediye

25 Mar 2024 - 20:00 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Şakir - O zaman destek için imamoglu karacasuya gelsin demirkol için bir sürü bakan geldi imamogluda akrabası için karacasuya gelmeli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 21:33

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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