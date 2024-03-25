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Türkiye genelinde tüm zirai ürünlerde olduğu gibi Fındık da don tehlikesi altında

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta zirai don tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Karadeniz bölgesinde orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bazı noktalarda fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye genelinde tüm zirai ürünlerde olduğu gibi Fındık da don tehlikesi altında mask
Türkiye genelinde tüm zirai ürünlerde olduğu gibi Fındık da don tehlikesi altında
Türkiye genelinde tüm zirai ürünlerde olduğu gibi Fındık da don tehlikesi altında
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Üreticiler zirai don tehlikesine karşı tedirgin olurken, gelecek olan 2-3 haftalık sürecin çok önemli olduğu belirtildi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan don uyarısının bir ay içinde yenilenmesi gerekir denildi.

Şu an için zirai don yok ancak tehlike devam ediyor

Türkiye genelinde tüm zirai ürünlerde olduğu gibi Fındık da don tehlikesi altında

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Karadeniz Bölgesinin yüksek rakımlı ilçelerine dün ve bugün etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yüksek rakımlı ilçelerde, fındık alanlarında kar var. Tabii, bu aylarda zirai don riski her zaman aklımızda. Geçen yıllarda mart ayında özellikle don olaylarını yaşadık. Karadeniz Bölgesi’nde zirai don açısından risk geçmiş değil. Şu an sahil ve orta kesimlerde kar yağışı yok ancak fındıklar da yapraklardı. Yüksek kesimlerde de tomurcuklar artık patladı. Zirai don olayı olursa fındıklar ciddi zarar görebilir” diye konuştu.

10 yıl önce ciddi zarar olmuştu

Türkiye genelinde tüm zirai ürünlerde olduğu gibi Fındık da don tehlikesi altında

“Özellikle 2014 yılında 31 Mart tarihinde etkili olan ve 230 rakımlara kadar neredeyse sahile kadar kar yağışı inmişti” diyen Soydan, “O gece Bolu, Düzce, Sakarya gibi batı illerimizde ve bölgedeki tüm  illerimizde ciddi bir rekolte kaybı, zira don zararı ile karşı karşıya kaldık. Bu olayda 9 tane ilçede sıfır rekolte vardı, 230 rakıma kadar da zarar inmişti. İnşallah önümüzdeki 15 günlük süreç iyi geçer” ifadelerine yer verdi.

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Türkiye genelinde tüm zirai ürünlerde olduğu gibi Fındık da don tehlikesi altında

Öte yandan, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nün bildirdiği son ölçüm ve değerlendirmelere göre, 23 Mart 2024 Cumartesi günü akşam saatlerinden. 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiği belirtilmişti.

# Türkiye, VAR

25 Mar 2024 - 22:00 - Güncel

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