MHP Bolu Adayı Durak'tan dikkat çekici iddia: AK Parti'nin destekçileri kim?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, yerel seçim çalışmaları sırasında karşılaştığı bir soruna dikkat çekti. Durak, AK Parti yöneticilerinin şikayeti üzerine kendi partisinin afiş ve bayraklarının kaldırılmasını eleştirdi.

"Uzun Eller" iddiası

Durak, yaşanan olaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "AK Parti'nin arkasında uzun eller mi var?" diye sordu. Bu durumun arkasında yatan sebepleri anlamakta güçlük çektiğini belirtti.

İl Başkanı ve adaydan yanıt alamadı

AK Parti'nin il başkanı ve belediye başkan adayı ile konuyu görüşen Durak, her iki ismin de olaydan haberdar olmadıklarını söylediklerini aktardı. Bu durum, Durak'ın kafasındaki soru işaretlerini artırdı.

AK Parti İçinde başka bir teşkilat mı var?

Durak, yaşananların ardından AK Parti içinde yerel düzeyde hareket eden başka bir teşkilatın olup olmadığını ya da olaylara müdahale eden başka bir gücün varlığını sorguladı.

Durak'ın tasvip etmediği durum

MHP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, yaşananları tasvip etmediğini ve bu tür olayların demokratik süreçlere zarar verdiğini ifade etti. Durak, rakiplerinin sahadaki güçlerini ve başarılarını gördükleri için böyle bir yola başvurmuş olabileceklerini düşündüğünü belirtti.

"Hızımızı kesemediler"

Durak, yaşananlara rağmen seçim kampanyasının hızının kesilmediğini, aksine daha da güçlendiklerini vurguladı. Bu durumun, partisinin sahadaki etkinliğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.