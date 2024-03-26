26 Mar 2024 - 10:00- Güncel G:

BESOB Başkanı Tahir Gayret vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyardı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret vatandaşları merdiven altı imalatlara karşı uyardı. Enflasyon ve ramazandaki talep artışı sebebiyle yönetmelik ve kanunlara uygun olmayan üretimin arttığını vurguladı.

BESOB Başkanı Tahir Gayret vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyardı mask
BESOB Başkanı Tahir Gayret vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyardı
BESOB Başkanı Tahir Gayret vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyardı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Gayret, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşlara uyarıda bulunduğu bir basın açıklaması yaptı. Gayret, vatandaşın ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak, sağlıklarının kötü etkilenmesinin önüne geçmesi gerektiğini dile getirdi.

BESOB Başkanı Tahir Gayret vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyardı

Enflasyona bağlı olarak gıda fiyatlarının artışı ile birlikte merdiven altına yönelimin arttığına dikkati çeken BESOB Başkanı Tahir Gayret, “Özellikle alışverişlerin arttığı Ramazan ayında ve bayram arifesinde enflasyona da bağlı olarak merdiven altı ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayanların sayısı ne yazık ki artıyor. Gözü dönmüşlerin bu hususta maharetli satış teknikleri ile gıda maddeleri de dahil olmak üzere tüm giysi ve konfeksiyon ürünlerinde de aynı şeyleri yapması mümkün. Bildiğiniz üzere et ve et mamulleri son derece tehlikeli. Bunlarda her türlü gıda nizamnamesine uyulmadan akşam saatlerinde kalabalık caddelerde korsan satıcılar tezgâh açıyor ya da arabaların arkasında baklava satıyor” ifadelerini kullandı.

Merdiven altı ürünler çok ucuza satılıyor

BESOB Başkanı Tahir Gayret vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyardı

Gayret, merdiven altı üreticilerinin ve haksız fiyat artışları yaparak Ramazan’dan rant sağlayan fırsatçıların Ramazan ayında artan gıda alışverişlerini fırsat olarak gördüğünü belirterek, “Bildiğiniz üzere cevizin, fıstığın, yağın ve unun kilogram fiyatı belli. Dolayısıyla her şeyin açıkta satıldığı gıda maddelerinin özellikle biz yerinden getiriyoruz diyerek zeytin, peynir, tereyağı, bal ve reçel gibi ürünleri arkasında satıyorlar. Fiyat artışlarını bahane edip gerçek zeytinyağı deyip ne olduğu belli olmayan yağlar, glikoz şurubu ile üretilmiş birçok unlu mamul bu şekilde satılıyor. Fiyatlar cazip oluyor ancak vatandaş otokontrolünü yapacak. Kıymanın kilosunun 400 lira olduğu bir yerde gidip de 250 liraya pastırma, sucuk alınırsa sağlımızı tehlikeye atmış oluruz. Kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler gerekli takibi yapsa da vatandaşın bunlara pirim vermemesi lazım” şeklinde konuştu.

Ucuz ürünlerle sağlığınızı riske atmayın

BESOB Başkanı Tahir Gayret vatandaşları merdiven altı ürünler konusunda uyardı

Öte yandan Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala piyasada bayram hareketliliğinin şimdiden başladığını söyleyen Gayret, “Malum önümüz bayram. Lokum, şekerleme, çikolata gibi insanların ikram edeceği her şeyin üzerinde oyun var. Çocuklara aldığınız giysi ve ayakkabılar kimyasallar ile çocuklarınızın cildini tahriş edebilir. Ne yazık ki insan sağlığına direkt zararlı ürünleri satmaktan imtina etmiyorlar. Vatandaşımız elbette cebini ve bütçesini düşünmek zorunda. Ancak sırf ucuz diye alınan ürünlerin sağlığımızı etkilemesine müsaade etmeyelim. Neticede sağlığından olan vatandaşın, kısa ve uzun vadede tedavi masrafları çok daha külfetli olacaktır. Sırf görüntüye aldanıp da bilmediğiniz yerden alışveriş yapmayın. Çünkü merdiven altı üretimde muhatabınız da yok. Vatandaşın alabileceği en önemli tedbir, bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapması olacaktır. Bu güzel ramazan ayının bereketinden yoksun kalmayın” diye konuştu.

# VAR, tedavi

26 Mar 2024 - 10:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL