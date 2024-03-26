- Çevre

Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Pirahmetler köyü civarında planlanan altın arama faaliyetlerine karşı çıkıyor. Siyanür kullanımıyla doğanın tahrip edilmesine izin vermeyeceklerini belirten Özcan, Bolu'nun yeşilini ve suyunu koruma sözü veriyor.

Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında mask
Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında
Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“Halep ordaysa arşın burada”

Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında

Bolu’nun kuzeyinde kalan Pirahmetler Köyü ve çevresini kapsayan, 1.000 Hektarlık orman alanına Bakanlıkça altın arama ruhsatı verilmesini protesto eden Tanju Özcan, “Bu ruhsatı verirken herhalde Bolu’nun Belediye Başkanı’nın Köroğlu’nun torunu Tanju Özcan olduğunu unutmuşlar. Bolu’nun ormanlarının katledilmesine, topraklarının ve suyunun siyanür ile kirletilmesine asla izin vermem. Halep oradaysa arşın burada. Hodri meydan” dedi.

Bolu'nun yeşilini koruma savaşı

Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında

Bolu, doğal güzellikleri ve temiz çevresiyle bilinen bir şehir. Ancak bu güzellikler, Pirahmetler köyü çevresinde özel bir şirket tarafından yapılmak istenen altın arama çalışmalarıyla tehdit altında. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu tehdide karşı net bir duruş sergiliyor.

Altın arama faaliyetlerine karşı çıktı

Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında

Tanju Özcan, Bolu'nun tertemiz topraklarına, billur sularına ve yemyeşil ormanlarına zarar verecek her türlü faaliyete karşı çıkıyor. Özellikle siyanür kullanılarak yapılacak altın arama çalışmalarına kesin bir dille karşı çıkıyor.

Siyanür tehlikesine hayır!

Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında

Altın arama sürecinde kullanılan siyanür, çevre için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu kimyasalın kullanımı, su kaynaklarını ve toprağı zehirleyebilir, ekosistemi bozabilir. Özcan'ın bu konudaki kararlılığı, Bolu'nun doğal güzelliklerini koruma adına önemli bir adım.

Bolu'nun doğasını koruma çabası

Belediye Başkanı Özcan, Bolu'nun doğasını koruma konusunda kararlı. Rant uğruna yapılmak istenen tahribatlara izin vermeyeceklerini belirterek, bu konuda halkın da desteğini istiyor.

Toplumun ve doğanın yanında

Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında

Özcan'ın bu duruşu, hem toplumun hem de doğanın yanında olduğunu gösteriyor. Bolu'nun yeşil alanlarını, temiz sularını ve topraklarını korumak için mücadele ediyor.

Gelecek nesiller için söz

Bolu Belediye Başkanı'nın bu kararlı duruşu, gelecek nesiller için temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma sözü olarak da görülebilir. Bolu'nun doğal güzelliklerini korumak, sadece şimdiki nesil için değil, gelecek nesiller için de önemli.

# belediye, Çevre

26 Mar 2024 - 11:00 Bolu- Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL