Bolu'nun doğal güzellikleri tehdit altında

“Halep ordaysa arşın burada”

Bolu’nun kuzeyinde kalan Pirahmetler Köyü ve çevresini kapsayan, 1.000 Hektarlık orman alanına Bakanlıkça altın arama ruhsatı verilmesini protesto eden Tanju Özcan, “Bu ruhsatı verirken herhalde Bolu’nun Belediye Başkanı’nın Köroğlu’nun torunu Tanju Özcan olduğunu unutmuşlar. Bolu’nun ormanlarının katledilmesine, topraklarının ve suyunun siyanür ile kirletilmesine asla izin vermem. Halep oradaysa arşın burada. Hodri meydan” dedi.

Bolu'nun yeşilini koruma savaşı

Bolu, doğal güzellikleri ve temiz çevresiyle bilinen bir şehir. Ancak bu güzellikler, Pirahmetler köyü çevresinde özel bir şirket tarafından yapılmak istenen altın arama çalışmalarıyla tehdit altında. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu tehdide karşı net bir duruş sergiliyor.

Altın arama faaliyetlerine karşı çıktı

Tanju Özcan, Bolu'nun tertemiz topraklarına, billur sularına ve yemyeşil ormanlarına zarar verecek her türlü faaliyete karşı çıkıyor. Özellikle siyanür kullanılarak yapılacak altın arama çalışmalarına kesin bir dille karşı çıkıyor.

Siyanür tehlikesine hayır!

Altın arama sürecinde kullanılan siyanür, çevre için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu kimyasalın kullanımı, su kaynaklarını ve toprağı zehirleyebilir, ekosistemi bozabilir. Özcan'ın bu konudaki kararlılığı, Bolu'nun doğal güzelliklerini koruma adına önemli bir adım.

Bolu'nun doğasını koruma çabası

Belediye Başkanı Özcan, Bolu'nun doğasını koruma konusunda kararlı. Rant uğruna yapılmak istenen tahribatlara izin vermeyeceklerini belirterek, bu konuda halkın da desteğini istiyor.

Toplumun ve doğanın yanında

Özcan'ın bu duruşu, hem toplumun hem de doğanın yanında olduğunu gösteriyor. Bolu'nun yeşil alanlarını, temiz sularını ve topraklarını korumak için mücadele ediyor.

Gelecek nesiller için söz

Bolu Belediye Başkanı'nın bu kararlı duruşu, gelecek nesiller için temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma sözü olarak da görülebilir. Bolu'nun doğal güzelliklerini korumak, sadece şimdiki nesil için değil, gelecek nesiller için de önemli.