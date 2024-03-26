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Bolu BİM'ler de 26 - 29 Mart 2024 arasında elektrikli bisiklet fırsatı ve daha fazlası!

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BİM Bolu mağazalarında 26 - 29 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Katlanabilir elektrikli bisiklet ve pek çok indirimli ürün sizi bekliyor. İşte detaylar ve fiyatlar.

Bolu BİM'ler de 26 - 29 Mart 2024 arasında elektrikli bisiklet fırsatı ve daha fazlası! mask
Bolu BİM'ler de 26 - 29 Mart 2024 arasında elektrikli bisiklet fırsatı ve daha fazlası!
Bolu BİM'ler de 26 - 29 Mart 2024 arasında elektrikli bisiklet fırsatı ve daha fazlası!
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Bolu BİM Mağazalarında müşterilerine yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. 26 - 29 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile birlikte BİM, teknoloji tutkunları ve günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen herkes için cazip fırsatlar sunuyor.

Katlanabilir elektrikli bisiklet;

Bolu BİM'ler de 26 - 29 Mart 2024 arasında elektrikli bisiklet fırsatı ve daha fazlası!

BİM'de bu hafta, katlanabilir ve şehir içi kullanıma uygun elektrikli bisikletler öne çıkıyor. Bu pratik ulaşım aracı, şehirde kolayca hareket etmek ve trafik sıkışıklığına takılmamak isteyenler için ideal. Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

Bahçe mobilya ve gereçleri;

Queen Ratttan Koltuk 219 TL

Hobi Rattan Koltuk 219 TL

Örgü Tabure 89 TL

Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL

4+1 Merdiven 499 TL

Sensörlü Aydınlatma 199 TL

Solar Led Saplama 159 TL

Solar Ledli Alevli Saplama Aydınlatma 129 TL

Solar Ledli Renkli Saplama Aydınlatma 59 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL

TV, Teknoloji ve Elektronik ürünler;

Dijitsu 65" UHD Google TV 15.999 TL

TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.199 TL

Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.299 TL

Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

Polosmart 2in1 Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 249 TL

Polosmart Katlanabilir Şarjlı Damacana Su Pompası 149 TL

Polosmart Akıllı Priz 229 TL

Ev Gereçleri ve Mutfak Aletleri;

Naturalove Bambu Kesme Tahttası 99 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL

Naturalove Bambu Mutfak Gereçleri 5 Parça 99 TL

Naturalove Porselen Tereyağlık 175 TL

Naturalove Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Peçetelik 189 TL

Glass in love Cam Kahve Pincanı Takımı 6'lı 169 TL

Glass in love Cam Ayaklı Kase 129 TL

Glass in love Cam Peçetelik 42,50 TL

Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL

Glass in love Cam Vazo 85 TL

Glass in love Renkli Şekerlik 75 TL

Rakle Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 109 TL

Rakle Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 109 TL

Rakle Mottolu Cam Kupa 32,50 TL

Bonera Emaye Desenli Saklama Kabı 299 TL

Bonera Emaye Desenli Tencere 249 TL

Fonksiyonel Salata Seti 5'li 129 TL

Altıgen Rende 89 TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 39,50 TL

Kutulu Bıçak Seti 3'lü 149 TL

Benante Bal Kabağı Şekilli Kavanoz 149 TL

Ev tekstili ve ihtiyaçları;

Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

Seyahat Çantası 159 TL

Erkek Terlik 49,50 TL

M.BOTTI Kadın / Erkek Tişört 99 TL

Kadın / Erkek Tek Alt 79,50 TL

Jakarlı Masa Örtüsü 140x210 cm 79 TL

Mutfak Önlüğü 55 TL

Fırın Eldiveni 32,50 TL

Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 29,50 TL

Kişisel bakımınıza dair ihtiyacınız olan her şey bu hafta BİM'de uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bolu BİM'in aktüel ürünler kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine uygun fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler sunuyor. 26 - 29 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri kaçırmamak için en yakın BİM şubesine uğramayı unutmayın!

 

26 Mar 2024 - 12:00 - Güncel

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