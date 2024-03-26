Bolu BİM'ler de 26 - 29 Mart 2024 arasında elektrikli bisiklet fırsatı ve daha fazlası!

Bolu BİM Mağazalarında müşterilerine yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. 26 - 29 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile birlikte BİM, teknoloji tutkunları ve günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen herkes için cazip fırsatlar sunuyor.
Katlanabilir elektrikli bisiklet;
BİM'de bu hafta, katlanabilir ve şehir içi kullanıma uygun elektrikli bisikletler öne çıkıyor. Bu pratik ulaşım aracı, şehirde kolayca hareket etmek ve trafik sıkışıklığına takılmamak isteyenler için ideal. Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
Bahçe mobilya ve gereçleri;
Queen Ratttan Koltuk 219 TL
Hobi Rattan Koltuk 219 TL
Örgü Tabure 89 TL
Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL
4+1 Merdiven 499 TL
Sensörlü Aydınlatma 199 TL
Solar Led Saplama 159 TL
Solar Ledli Alevli Saplama Aydınlatma 129 TL
Solar Ledli Renkli Saplama Aydınlatma 59 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL
TV, Teknoloji ve Elektronik ürünler;
Dijitsu 65" UHD Google TV 15.999 TL
TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.199 TL
Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL
Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.299 TL
Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL
Polosmart 2in1 Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 249 TL
Polosmart Katlanabilir Şarjlı Damacana Su Pompası 149 TL
Polosmart Akıllı Priz 229 TL
Ev Gereçleri ve Mutfak Aletleri;
Naturalove Bambu Kesme Tahttası 99 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL
Naturalove Bambu Mutfak Gereçleri 5 Parça 99 TL
Naturalove Porselen Tereyağlık 175 TL
Naturalove Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Peçetelik 189 TL
Glass in love Cam Kahve Pincanı Takımı 6'lı 169 TL
Glass in love Cam Ayaklı Kase 129 TL
Glass in love Cam Peçetelik 42,50 TL
Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL
Glass in love Cam Vazo 85 TL
Glass in love Renkli Şekerlik 75 TL
Rakle Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 109 TL
Rakle Ayaklı Kahve Yanı Bardak 2'li 109 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 32,50 TL
Bonera Emaye Desenli Saklama Kabı 299 TL
Bonera Emaye Desenli Tencere 249 TL
Fonksiyonel Salata Seti 5'li 129 TL
Altıgen Rende 89 TL
Çok Amaçlı Mutfak Makası 39,50 TL
Kutulu Bıçak Seti 3'lü 149 TL
Benante Bal Kabağı Şekilli Kavanoz 149 TL
Ev tekstili ve ihtiyaçları;
Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL
Seyahat Çantası 159 TL
Erkek Terlik 49,50 TL
M.BOTTI Kadın / Erkek Tişört 99 TL
Kadın / Erkek Tek Alt 79,50 TL
Jakarlı Masa Örtüsü 140x210 cm 79 TL
Mutfak Önlüğü 55 TL
Fırın Eldiveni 32,50 TL
Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 29,50 TL
Kişisel bakımınıza dair ihtiyacınız olan her şey bu hafta BİM'de uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bolu BİM'in aktüel ürünler kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine uygun fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler sunuyor. 26 - 29 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri kaçırmamak için en yakın BİM şubesine uğramayı unutmayın!
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.