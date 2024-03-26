2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?

25 Mart 2024 Pazartesi: Malzeme Hazırlıkları
Sandık seçmen listelerinin çoğaltma işlemi bu günde tamamlanır. İlçe seçim kurulları, sandık kurulu başkanlarına teslim edilmek üzere seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlar.
26 Mart 2024 Salı: Seçim Malzemelerinin Dağıtımı
Seçim araç ve gereçlerinin yer aldığı malzeme torbalarının hazırlığı bitirilir. Dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iade edilir. Aynı zamanda, seçmen bilgi kağıtlarını alamayan vatandaşlar için ilanlar yayınlanır ve bilgi kağıtları, oy verme gününde teslim edilmek üzere sandık kurulu başkanlarına bırakılır.
27 Mart 2024 Çarşamba: Tutuklu ve Hükümlü Seçmen Listeleri
İlçe seçim kurulu başkanları, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin listelerini güncellemek için Cumhuriyet başsavcılıklarıyla iletişime geçer. Bu, tutuklananların, tahliye edilenlerin veya cezaları kesinleşen hükümlülerin listelerinin son güncellemesi için son gündür.
28 Mart 2024 Perşembe: Listelerin Kesinleştirilmesi
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerin listeleri kesinleştirilir ve çoğaltma işlemine başlanır.
29 Mart 2024 Cuma: Eğitim ve Malzeme Teslimi
Seçim görevlileri için eğitim çalışmaları tamamlanır. Köy, mahalle ve beldelerdeki sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edilir. Ayrıca, tutuklu ve hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi de bu gün tamamlanır.
30 Mart 2024 Cumartesi: Seçim Propagandasının Sonu
Seçim propagandası faaliyetleri saat 18.00 itibarıyla sona erer. Bu, adayların ve partilerin kampanyalarını durdurduğu ve sessizlik döneminin başladığı zamandır.
31 Mart 2024 Pazar: Oy Verme Günü
Seçim günü, il ve ilçe merkezlerinde malzeme torbalarının teslimi sabah 05.00'te başlar. Bina sorumluları, malzemeleri sandık çevrelerine ulaştırır. Tüm ülkede oy verme işlemi başlar ve akşam saat 23.59'da seçim yasakları sona erer.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.