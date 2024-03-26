- Güncel

2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, seçim takvimindeki önemli tarihler ve süreçler. Sandık seçmen listeleri, seçmen bilgi kağıtları ve malzeme dağıtımı hakkında detaylı bilgiler haberimizde…

2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek? mask
2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?
2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

25 Mart 2024 Pazartesi: Malzeme Hazırlıkları

2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?

Sandık seçmen listelerinin çoğaltma işlemi bu günde tamamlanır. İlçe seçim kurulları, sandık kurulu başkanlarına teslim edilmek üzere seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlar.

26 Mart 2024 Salı: Seçim Malzemelerinin Dağıtımı

2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?

Seçim araç ve gereçlerinin yer aldığı malzeme torbalarının hazırlığı bitirilir. Dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iade edilir. Aynı zamanda, seçmen bilgi kağıtlarını alamayan vatandaşlar için ilanlar yayınlanır ve bilgi kağıtları, oy verme gününde teslim edilmek üzere sandık kurulu başkanlarına bırakılır.

27 Mart 2024 Çarşamba: Tutuklu ve Hükümlü Seçmen Listeleri

2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?

İlçe seçim kurulu başkanları, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin listelerini güncellemek için Cumhuriyet başsavcılıklarıyla iletişime geçer. Bu, tutuklananların, tahliye edilenlerin veya cezaları kesinleşen hükümlülerin listelerinin son güncellemesi için son gündür.

28 Mart 2024 Perşembe: Listelerin Kesinleştirilmesi

2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerin listeleri kesinleştirilir ve çoğaltma işlemine başlanır.

29 Mart 2024 Cuma: Eğitim ve Malzeme Teslimi

2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?

Seçim görevlileri için eğitim çalışmaları tamamlanır. Köy, mahalle ve beldelerdeki sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edilir. Ayrıca, tutuklu ve hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi de bu gün tamamlanır.

30 Mart 2024 Cumartesi: Seçim Propagandasının Sonu

2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?

Seçim propagandası faaliyetleri saat 18.00 itibarıyla sona erer. Bu, adayların ve partilerin kampanyalarını durdurduğu ve sessizlik döneminin başladığı zamandır.

31 Mart 2024 Pazar: Oy Verme Günü

Seçim günü, il ve ilçe merkezlerinde malzeme torbalarının teslimi sabah 05.00'te başlar. Bina sorumluları, malzemeleri sandık çevrelerine ulaştırır. Tüm ülkede oy verme işlemi başlar ve akşam saat 23.59'da seçim yasakları sona erer.

.

# eğitim

26 Mar 2024 - 13:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL