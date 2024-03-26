2024 Yerel seçimlerine doğru… Seçime kadar nasıl bir süreç işleyecek?

25 Mart 2024 Pazartesi: Malzeme Hazırlıkları

Sandık seçmen listelerinin çoğaltma işlemi bu günde tamamlanır. İlçe seçim kurulları, sandık kurulu başkanlarına teslim edilmek üzere seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlar.

26 Mart 2024 Salı: Seçim Malzemelerinin Dağıtımı

Seçim araç ve gereçlerinin yer aldığı malzeme torbalarının hazırlığı bitirilir. Dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iade edilir. Aynı zamanda, seçmen bilgi kağıtlarını alamayan vatandaşlar için ilanlar yayınlanır ve bilgi kağıtları, oy verme gününde teslim edilmek üzere sandık kurulu başkanlarına bırakılır.

27 Mart 2024 Çarşamba: Tutuklu ve Hükümlü Seçmen Listeleri

İlçe seçim kurulu başkanları, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin listelerini güncellemek için Cumhuriyet başsavcılıklarıyla iletişime geçer. Bu, tutuklananların, tahliye edilenlerin veya cezaları kesinleşen hükümlülerin listelerinin son güncellemesi için son gündür.

28 Mart 2024 Perşembe: Listelerin Kesinleştirilmesi

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerin listeleri kesinleştirilir ve çoğaltma işlemine başlanır.

29 Mart 2024 Cuma: Eğitim ve Malzeme Teslimi

Seçim görevlileri için eğitim çalışmaları tamamlanır. Köy, mahalle ve beldelerdeki sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edilir. Ayrıca, tutuklu ve hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi de bu gün tamamlanır.

30 Mart 2024 Cumartesi: Seçim Propagandasının Sonu

Seçim propagandası faaliyetleri saat 18.00 itibarıyla sona erer. Bu, adayların ve partilerin kampanyalarını durdurduğu ve sessizlik döneminin başladığı zamandır.

31 Mart 2024 Pazar: Oy Verme Günü

Seçim günü, il ve ilçe merkezlerinde malzeme torbalarının teslimi sabah 05.00'te başlar. Bina sorumluları, malzemeleri sandık çevrelerine ulaştırır. Tüm ülkede oy verme işlemi başlar ve akşam saat 23.59'da seçim yasakları sona erer.

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