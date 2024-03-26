2024 Seçim propagandası ve yasaklar ne zaman başlıyor?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi propaganda döneminin başlangıcı, seçim yasakları ve oy verme gününe dair kritik bilgiler. Siyasi partilerin ve adayların hakları, vatandaşlara yönelik kısıtlamalar ve seçim günü uygulanacak yasaklar detaylı olarak haberimizde…

Propaganda döneminin başlaması

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği takvime göre, 2024 Yerel Seçimlerine yönelik propaganda dönemi 21 Mart'ta resmen başladı. Bu tarih itibarıyla, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propagandası yapma ve seçmenleri bilgilendirme faaliyetlerine start verdi.

Propaganda serbestliği ve kısıtlamalar

Propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında, adaylar ve partiler yazılı basın, internet siteleri ve diğer dijital platformlar üzerinden propaganda yapabilecek. Ancak, genel yollar, mabetler, kamu binaları ve ilçe seçim kurullarının belirlediği alanlar dışında toplu sözlü propaganda yapılması yasaklanmıştır.

Gece saatlerinde propaganda yasakları

Güneş batımından sonra ikinci saate kadar ve güneş doğana kadar açık alanlarda toplu sözlü propaganda yapılması yasaktır. Ayrıca, vatandaşların elektronik posta ve telefonlarına izinsiz propaganda içerikli mesajlar gönderilmesi de yasak kapsamındadır.

Seçim öncesi anket ve yayın yasakları

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde, yazılı, sözlü ve görsel basın aracılığıyla yapılan kamuoyu araştırmaları, anketler ve siyasi içerikli yayınlar yasaklanmıştır. Bu dönemde, herhangi bir siyasi partinin veya adayın lehine veya aleyhine yayın yapmak veya dağıtımı gerçekleştirmek yasaktır.

Resmi araçlarla propaganda yasağı

Bakanlar ve milletvekilleri, seçim propagandası amacıyla yaptıkları gezilerde resmi araçları kullanamayacaklar. Resmi karşılamalar, uğurlamalar ve ziyafetler de bu dönemde yasaktır.

Seçim günü uygulanacak yasaklar

31 Mart'ta gerçekleşecek oy verme işlemi sırasında, içki satışı ve tüketimi, eğlence yerlerinin açık olması ve silah taşıma yasaklanmıştır. Lokantalarda sadece yemek servisi yapılabilir. Seçim sonuçlarıyla ilgili yayınlar, saat 18.00'e kadar yasaktır. YSK, saat 21.00'den sonra seçimle ilgili tüm yayınların serbest bırakılmasına karar verebilir.