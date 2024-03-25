Tehlikeden son anda dönüldü!

Kaza, Mudurnu ile Göynük ilçesinin birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde seyreden Lokman G. yönetimindeki 50 ABN 402 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan tır, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Makaslayarak tırı durdurabilen Lokman G., facianın eşiğinden döndü. Meydana gelen kazayı fark eden vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede trafik akışı güvenli şekilde sağlandı.
Çekici yardımıyla tır, bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.