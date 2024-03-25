Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'de yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz bölgesinde Bartın, Zonguldak ve Düzce için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bölge sakinleri, öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışlara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Beklenen hava olayı

25 Mart 2024 Pazartesi günü, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar sürecek olan kuvvetli yağışların, yerel olarak ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Uyarı saatleri ve şiddeti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, uyarı 14.00'te başlayıp 21.00'e kadar devam edecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor, bu nedenle bölge sakinlerinin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Riskler ve tedbirler

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceği, bu durumlara karşı önceden tedbir alınması gerektiği belirtildi. Özellikle sellerden ve yıldırımdan korunma yöntemlerine başvurulması önerildi.

Önlemler alınmalı

Bölge sakinleri, olası su baskınlarına karşı ev ve iş yerlerinde gerekli önlemleri almalı, yıldırım riskine karşı açık alanlardan uzak durmalı ve güvenli yerlerde bulunmalıdır. Ayrıca, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı gerekmedikçe seyahat edilmemeli, zorunlu durumlarda ekstra dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den sürekli güncellemeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuyla ilgili gelişmeleri sürekli olarak takip ediyor ve güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. Bölge sakinleri ve ilgililer, güncel hava durumu tahminlerini ve uyarıları dikkate alarak, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalıdır.