Bolulu sporculardan Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya yağmuru

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen heyecan dolu Türkiye Artistik Cimnastik Şampiyonası, ülkenin dört bir yanından genç sporcuları ağırladı. Bu yılki şampiyona, Bolu sporcularının elde ettiği büyük başarılarla damga vurdu. Yarışmacılar, hem bireysel hem de takım kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Bolu'dan Altın ve Gümüş madalya gururu

Şampiyonanın büyükler kategorisinde, Bolu TOHM'dan Sercan Demir barfiks ve paralel bar alanlarında gösterdiği üstün performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, genç yetenek Ahmet Burak Ekici, büyükler kategorisindeki ilk yarışmasında kulplu beygirde altın madalya kazanarak geleceğe dair umut verici bir başlangıç yaptı. Bolu'nun büyükler takımı da sergilediği başarıyla Türkiye'nin en iyi üçüncü takımı unvanını kazandı, büyük bir başarıya imza attı.

Gençlerde madalya yağmuru

Bolu'nun genç sporcuları da şampiyonada büyük bir başarı elde etti. Emirhan Kartın, barfiks, atlama masası, halka ve yer aletlerinde kazandığı madalyalarla adından söz ettirdi. Özellikle yer aletinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyaya uzanması büyük bir başarı olarak kaydedildi.

Metehan Kartın’dan madalya şov

Metehan Kartın ise paralel bar ve atlama masasında altın, halka aletinde bronz madalya kazanarak, genel tasnifte Türkiye üçüncüsü oldu. Gençler takımı ise takım olarak Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın gururunu yaşadı.

Geleceğin şampiyonları Bolu'dan çıkıyor

Bolu sporcularının şampiyonada elde ettiği başarılar, Türk cimnastiğinin geleceğine dair umut verici işaretler olarak değerlendiriliyor. Sporcuların bu başarıları, sadece Bolu için değil, tüm Türkiye için büyük bir gurur kaynağı oldu.