Seyir halindeyken şarampole uçtu, felaketi yaşadı

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Feruz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyreden Bekir Uğur (52) yönetimindeki 14 ER 655 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Ters dönen araçtaki sürücü ile Ahmet Uyar (43) ve Hakan Daşpınar (44) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.