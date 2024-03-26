Yeniçağa'dan birlik beraberlik mesajı

Hayırseverlerin katkılarıyla ilçede esnaflık yapan vatandaşlara yönelik Yeniçağa Müftülüğü öncülüğünde iftar programı düzenlendi.
Belediyenin düğün salonunda gerçekleşen programa, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Müftüsü Hasan Dinç, imamlar, sanayi ve çarşı esnafı katıldı.İftar öncesi Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Katılımcılar, ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.