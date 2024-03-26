Bolu Dağı kesiminde sis ve kar gece boyu etkisini sürdürdü

D- 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Gün boyunca devam eden sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı ve Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkinde etkili olurken, sis ise Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili.
Kar ve sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Ulaşımda aksamanın yaşanmadığı güzergahta kara yolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücülerden etkili olan kar ve sise karşı dikkatli seyretmelerini istedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.