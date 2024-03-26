2024 Ramazan’ın da et fiyatlarına tarım krediden müjde: Kaliteli et uygun fiyatla sofralarda!

Türkiye'de yükselen et fiyatlarına karşı Tarım Kredi Kooperatifleri, vatandaşların yüzünü güldürecek bir adım attı. Et ve Süt Kurumu ile imzalanan protokolle, et ürünleri artık daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. 2024 yılı için belirlenen et fiyatları, bu yeni dönemin başlangıcını işaret ediyor ve Tarım Kredi Kooperatifleri, uygun fiyatlı etin yeni adresi oluyor.
Et Fiyatlarında Uygunluk Dönemi
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2024 yılı et fiyatları, kırmızı et için 380 TL'den başlayıp 575 TL'ye, beyaz et için ise 150 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar ulaşıyor. Bu fiyatlar, piyasadaki yüksek et fiyatlarına kıyasla oldukça avantajlı.
Kırmızı ve Beyaz Et Ürünlerinde Cazip Seçenekler
Kırmızı et kategorisinde, 400 gram dana kıyma 138,90 TL, hazır döner çeşitleri ise 89,90 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, beyaz ette fileto 1 kg 149,90 TL ve derili but 200 gram pirzola 89,90 TL gibi rekabetçi fiyatlarla raflarda yerini alıyor.
Kooperatifin Et Ürünleri Hakkında Merak Edilenler
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin et ürünleri, İstanbul Tuzla'daki modern tesislerde üretiliyor. 2024 yılı itibarıyla sunulan et fiyatları, ekonomik dalgalanmalara rağmen uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Tarım Kredi Holding, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin tek hissedarı olarak, kalite ve erişilebilirliği ön planda tutuyor.
Bu girişim, et ürünlerine erişimde yaşanan zorlukları azaltmayı ve vatandaşların bütçesine destek olmayı hedefliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, uygun fiyatlı ve kaliteli et sunumuyla Türkiye'deki et piyasasında pozitif bir değişim yaratmayı sürdürecek.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.