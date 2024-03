2024 Ramazan’ın da et fiyatlarına tarım krediden müjde: Kaliteli et uygun fiyatla sofralarda!

Türkiye'de yükselen et fiyatlarına karşı Tarım Kredi Kooperatifleri, vatandaşların yüzünü güldürecek bir adım attı. Et ve Süt Kurumu ile imzalanan protokolle, et ürünleri artık daha uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. 2024 yılı için belirlenen et fiyatları, bu yeni dönemin başlangıcını işaret ediyor ve Tarım Kredi Kooperatifleri, uygun fiyatlı etin yeni adresi oluyor.

Et Fiyatlarında Uygunluk Dönemi

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2024 yılı et fiyatları, kırmızı et için 380 TL'den başlayıp 575 TL'ye, beyaz et için ise 150 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar ulaşıyor. Bu fiyatlar, piyasadaki yüksek et fiyatlarına kıyasla oldukça avantajlı.

Kırmızı ve Beyaz Et Ürünlerinde Cazip Seçenekler

Kırmızı et kategorisinde, 400 gram dana kıyma 138,90 TL, hazır döner çeşitleri ise 89,90 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, beyaz ette fileto 1 kg 149,90 TL ve derili but 200 gram pirzola 89,90 TL gibi rekabetçi fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Kooperatifin Et Ürünleri Hakkında Merak Edilenler

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin et ürünleri, İstanbul Tuzla'daki modern tesislerde üretiliyor. 2024 yılı itibarıyla sunulan et fiyatları, ekonomik dalgalanmalara rağmen uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Tarım Kredi Holding, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin tek hissedarı olarak, kalite ve erişilebilirliği ön planda tutuyor.

Bu girişim, et ürünlerine erişimde yaşanan zorlukları azaltmayı ve vatandaşların bütçesine destek olmayı hedefliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, uygun fiyatlı ve kaliteli et sunumuyla Türkiye'deki et piyasasında pozitif bir değişim yaratmayı sürdürecek.