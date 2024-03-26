O uygulama nedeniyle milyonlarca araç sahibine milyarlarca lira ceza kesildi

1 Aralık 2023’te başlayan ve 1 Nisan 2024’te sona erecek olan o uygulama sürücülerin ve işletmelerin korkulu rüyası oldu. O uygulama nedeniyle yurt genelinde toplam 2,6 milyar lira cezai işlem uygulandı. İşte bu uygulamaya dair detaylar ve son gün yaklaşırken dikkat edilmesi gerekenler.

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan 2024'te sona eriyor. Ticari araçlar başta olmak üzere, kış şartlarında güvenli seyahat etmek için büyük önem taşıyan bu uygulama, 1 Aralık'ta başlamıştı. Araç sahipleri, bu tarihten itibaren zorunlu tutulan kış lastiklerini araçlarına takmak zorundaydılar.

Kış Lastiği Zorunluluğunun Ayrıntıları

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen kış lastiği zorunluluğu, karlı ve buzlu yollarda araçların daha güvenli hareket etmesini sağlıyor. Bu zorunluluk, özellikle ticari araçlar için geçerli olup, bireysel araç sahipleri de kendi güvenlikleri için bu uygulamayı dikkate alıyorlar.

Kış lastiği takma zorunluluğu, her yıl 1 Aralık'ta başlayıp, takip eden yılın 1 Nisan'ında sona eriyor. Bu süreçte, kar, buz, çamur gibi zorlu kış koşullarında araç kullanacak sürücülerin, araçlarını kış lastikleri ile donatmaları gerekiyor. Kış lastiklerinin, soğuk hava koşullarında normal lastiklere göre daha iyi yol tutuşu ve frenleme performansı sunduğu biliniyor.

Son Gün Yaklaşırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1 Nisan'a kısa bir süre kala, ticari araç sahiplerinin ve bireysel kullanıcıların kış lastiklerini çıkartıp yazlık lastiklere geçiş yapmaları öneriliyor. Ancak geçiş sürecinde, lastiklerin durumunun kontrol edilmesi ve gerektiğinde yenilenmesi büyük önem taşıyor. Kış lastikleri, sıcak hava koşullarında aşırı aşınma gösterebileceği için, yaz aylarında kullanılmamaları tavsiye ediliyor.

Kış Lastiği Takmamanın Cezası

Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücüler için belirlenen cezalar bulunuyor. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kış lastiği takmayan araç sahiplerine idari para cezası uygulanabiliyor. Bu nedenle, hem güvenli bir sürüş deneyimi hem de olası cezai işlemlerden kaçınmak için kış lastiği zorunluluğuna uyulması büyük önem taşıyor.