Oruçlu 2 sürücü kavga edecekken sarılıp helalleşti

Oruç tutarken trafikte öfke yerini anlayışa bıraktı
Bolu’ya 1.5 saat uzaklıktaki Kocaeli-Kartepe’de bir kaza sonrası öfke dolu anlar yaşayan iki sürücü, oruçlu olduklarını hatırlayınca kavgadan vazgeçip birbirlerine sarıldı. Bu duygusal anlar kask kamerasına yansıdı.
Kocaeli'de trafikte duygusal anlar
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir motokurye ile pikap sürücüsü arasında yaşanan potansiyel kaza sonrası gerilim, beklenmedik bir şekilde sona erdi. Kazaya ramak kala durumdan ötürü başlayan tartışma, sürücülerin oruçlu olduklarını hatırlamasıyla barışçıl bir şekilde son buldu.
Kaza sonrası öfke ve anlayış
Motokurye Hanifi Yarar, iftara yetişmek üzere yola çıktığı sırada, dikkatsiz bir pikap sürücüsünün neredeyse sebep olacağı kazadan son anda kurtuldu. Pikap sürücüsünün ani manevrası sonucu yaşanan gerilim, sürücünün özür dilemesi ve Yarar'ın da anlayış göstermesiyle yumuşadı.
Oruçlu olduklarını hatırlayıp sarıldılar
İki sürücü arasındaki gerilim, oruçlu olduklarını hatırlamalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. Yarar, "Tam kavga edecekken, oruçlu olduğumuzu hatırladık ve kalbimiz yumuşadı. Birbirimize sarılarak özür diledik ve helalleştik," dedi.
Geçmiş kazanın etkisi
Yarar, bir yıl önce geçirdiği kaza sonucu yaşadığı travmaların, bu tür durumlarda verdiği tepkileri etkilediğini belirtti. Motosiklet sürücülerinin bu tür durumları çok iyi anlayacağını ifade etti.
Sürücülere çağrı: "Bizi fark edin"
Yarar, özellikle yağışlı havalarda ve virajlarda otomobil sürücülerine motosikletlilere karşı daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kaygan zemin ve dökülen yağ gibi faktörlerin motosiklet sürücülerini ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.
Trafikte empati ve anlayışın önemi
Bu olay, trafikte yaşanan gerilimli anların, empati ve anlayışla nasıl çözülebileceğinin güzel bir örneğini oluşturdu. Sürücüler arasındaki bu duygusal buluşma, kask kamerası tarafından kaydedilerek, trafikteki insan ilişkilerine dair umut verici bir mesaj yaydı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.