Süre 15 Nisan’a uzatıldı

Sıcak Yuva Genelgesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış aylarının zorlu şartları altında sokakta kalan kimsesiz vatandaşlar için önemli bir adım attı. Ülke genelindeki 81 ilin Valiliklerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen "Sıcak Yuva" genelgesi, 15 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu karar, kimsesiz bireylerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde atılmış büyük bir adımdır.

Kış aylarında kimse dışarıda kalmasın

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasını taşıyan bu genelge, kış aylarında sokakta yaşayan vatandaşların sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Genelgenin temel amacı, kış koşullarında dışarıda kalan tek bir vatandaşın bile olmamasını sağlamaktır.

Kapsamlı bir tespit ve yardım süreci

Genelge kapsamında ilk adım, il ve ilçelerde evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti oluyor. Bu tespit çalışması, yardımın doğru kişilere ulaşmasını sağlamak için büyük önem taşıyor. Tespit edilen bireyler, öncelikle kamu kurumu misafirhanelerine yerleştiriliyor. Bu yerlerin yetersiz kaldığı durumlarda ise alternatif olarak pansiyon, otel gibi konaklama imkanları devreye giriyor.

Barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması

Sıcak Yuva Genelgesi ile sadece barınma ihtiyacı değil, aynı zamanda temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlar da karşılanıyor. Bu yaklaşım, kimsesiz bireylerin kış aylarını insan onuruna yakışır bir şekilde geçirmelerini amaçlıyor.

Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi

Bu genelge, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın güçlendirilmesi açısından da büyük bir önem taşıyor. Kimsesiz vatandaşlara yönelik bu tür eylemler, toplumun daha duyarlı ve birbirine destek olan bir yapıya bürünmesine katkıda bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu adımı, kimsesiz bireyler için sadece bir barınak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara toplumun bir parçası olduklarını hissettiriyor. Sıcak Yuva Genelgesi'nin uzatılması, soğuk kış günlerinde umut ışığı olmaya devam edecek.