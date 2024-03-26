MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti

Bolu'da mantar üreticilerinin mağduriyeti

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediyesi'nin başlattığı ve birçok vatandaşın ek gelir kapısı olarak gördüğü mantar üreticiliği projesinde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Köroğlu Kooperatifi aracılığıyla verdiği alım garantilerine rağmen, üreticilere hak ettikleri ödemelerin yapılmadığını belirtti.

Köroğlu Kooperatifi’nin vaatleri ve gerçekler

2020 yılında kurulan Köroğlu Kooperatifi, Bolu'da yaşayan vatandaşlara mantar üretimi yaparak ek gelir elde etme fırsatı sunmuştu. Proje, büyük umutlarla başlatılmış ve kısa sürede birçok kişi bu işe atılmıştı. Ancak, vaat edilen alım garantilerine rağmen, son dönemlerde üreticilere ödemeler yapılmayınca, birçok üretim tesisi kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Akgül'den Özcan'a eleştiri

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi. Akgül, Özcan'ın seçim kampanyaları için belediye bütçesini kullanırken, mantar üreticilerinin mağduriyetini görmezden geldiğini ifade etti. Akgül, "Belediye bütçesini şehri resminizle donatmak yerine, üreticilerin alın terinin karşılığını ödeyin" çağrısında bulundu.

Üreticilerin beklentileri ve hayal kırıklıkları

Bolu'da mantar üreticiliğine girişen birçok kişi, belediyenin verdiği alım garantisiyle işe başlamıştı. Ancak, ödemelerin yapılmaması üreticiler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Eğitimlerle teşvik edilen vatandaşlar, şimdi mağduriyet yaşamanın üzüntüsünü çekiyor.

Belediyeden beklenen adım

Bolu Belediyesi ve Başkan Tanju Özcan'dan, üreticilerin mağduriyetini gidermek adına somut adımlar bekleniyor. Köroğlu Kooperatifi aracılığıyla başlatılan projenin, üreticilere verilen sözlerin tutulmasıyla yeniden canlanması umut ediliyor.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün eleştirileri, Bolu'daki mantar üreticilerinin sesi oldu. Şimdi gözler, bu mağduriyetin giderilmesi için atılacak adımlarda. Bolu'da yaşanan bu sorunun çözümü, hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşların ortak çabasıyla mümkün olacak gibi görünüyor.