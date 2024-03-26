26 Mar 2024 - 14:30- Güncel G:

MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti

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Bolu'da mantar üreticilerinin yaşadığı mağduriyet, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün sert eleştirileriyle gündeme geldi. Akgül, “Belediye bütçesinden tüm şehri resminle kaplatacağına, mantar üreticisinin parasını öde” dedi. Akgül’ün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yapılan çağrı ve detaylar haberimizde

MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti mask
MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti
MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti
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Bolu'da mantar üreticilerinin mağduriyeti

MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediyesi'nin başlattığı ve birçok vatandaşın ek gelir kapısı olarak gördüğü mantar üreticiliği projesinde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Köroğlu Kooperatifi aracılığıyla verdiği alım garantilerine rağmen, üreticilere hak ettikleri ödemelerin yapılmadığını belirtti.

Köroğlu Kooperatifi’nin vaatleri ve gerçekler

MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti

2020 yılında kurulan Köroğlu Kooperatifi, Bolu'da yaşayan vatandaşlara mantar üretimi yaparak ek gelir elde etme fırsatı sunmuştu. Proje, büyük umutlarla başlatılmış ve kısa sürede birçok kişi bu işe atılmıştı. Ancak, vaat edilen alım garantilerine rağmen, son dönemlerde üreticilere ödemeler yapılmayınca, birçok üretim tesisi kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Akgül'den Özcan'a eleştiri

MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi. Akgül, Özcan'ın seçim kampanyaları için belediye bütçesini kullanırken, mantar üreticilerinin mağduriyetini görmezden geldiğini ifade etti. Akgül, "Belediye bütçesini şehri resminizle donatmak yerine, üreticilerin alın terinin karşılığını ödeyin" çağrısında bulundu.

Üreticilerin beklentileri ve hayal kırıklıkları

MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti

Bolu'da mantar üreticiliğine girişen birçok kişi, belediyenin verdiği alım garantisiyle işe başlamıştı. Ancak, ödemelerin yapılmaması üreticiler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Eğitimlerle teşvik edilen vatandaşlar, şimdi mağduriyet yaşamanın üzüntüsünü çekiyor.

Belediyeden beklenen adım

MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti

Bolu Belediyesi ve Başkan Tanju Özcan'dan, üreticilerin mağduriyetini gidermek adına somut adımlar bekleniyor. Köroğlu Kooperatifi aracılığıyla başlatılan projenin, üreticilere verilen sözlerin tutulmasıyla yeniden canlanması umut ediliyor.

MHP’li Akgül, Özcan’a resti çekti

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün eleştirileri, Bolu'daki mantar üreticilerinin sesi oldu. Şimdi gözler, bu mağduriyetin giderilmesi için atılacak adımlarda. Bolu'da yaşanan bu sorunun çözümü, hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşların ortak çabasıyla mümkün olacak gibi görünüyor.

# belediye, gelir, Bolu Belediyesi

26 Mar 2024 - 14:30 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Siyaset - Bizim İsmail güzel bir detaya temas etmiş.Ancak samimiyeti şüpheli.Demem o ki. Tanju Bey belediye imkanlarını kullanıyormu bilemem ama.Ki kullanıyorsa Akp nin devlet imkanlarıyla,örtülü ödeneği,araçları,uçakları,bürkratları,trt si ile tüm devlet imkanlarını kullanması yanında devede kulak kalır.Bu konuda bir şey söyleyebilirmisin,hayır.Söyleyebiliyormusun,hayır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 15:06

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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