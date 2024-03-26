Su ürünleri av yasağı kapsamında, sülük türlerinin avlanması ve toplanması da yasaklandı

Sülük Avcılığına Getirilen Yasak Dönemi Başladı

Su ürünleri av yasağının başlamasıyla birlikte, sülük türlerinin avlanması ve toplanması da 15 Mart itibarıyla durduruldu. Bu yasak, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar sürecek 5,5 aylık bir dönemi kapsıyor. Bu karar, su ürünleri kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan geniş çaplı bir çabanın parçası olarak duyuruldu.

Yasak Neden Gerekiyordu?

Yapılan açıklamaya göre, sülük türlerinin avlanması ve toplanmasının yasaklanması, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasadışı avcılığın önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yasadışı sülük avcılığı ve toplanmasının cezai sonuçları olduğu hatırlatıldı.

Yasaklama Kararının Hukuki Temeli

Bu yasaklama, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde alındı. 22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Eylül 2020'den 31 Ağustos 2024'e kadar geçerli olan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in ilgili maddeleri bu düzenlemeyi içeriyor.

Sürdürülebilirlik ve Koruma Ön Planda

Karar, bilimsel kuruluşların ve akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda alındı. Ekonomik ve ekolojik değere sahip sülük stoklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi amacıyla tüm sülük türlerinin avcılığı ve toplayıcılığı belirli dönemlerde yasaklanıyor. Bu yasak, sülük popülasyonunun korunmasına ve doğal habitatların sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.