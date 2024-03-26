Bankaların maaş promosyonları yenilenecek mi?

Kamuda maaş promosyonları güncellenmeli

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda çalışanların maaş promosyonlarının güncellenmesi gerektiğini belirtti. Adalet Bakanlığı'nın olumlu yaklaşımı ile diğer bakanlıklardan da benzer adımlar bekleniyor. Kamu çalışanlarının hakları için önemli bir adım atılması gerektiğinin altı çizildi.

Kamuda yenilik vakti

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamuda çalışanların maaş promosyonlarının günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Geçmişte yapılan anlaşmaların artık yetersiz kaldığını ifade eden Yazgan, bu konuda adım atılmasının zamanının geldiğini belirtti.

Emekli maaşlarındaki promosyon artışı talebin doğruluğunu kanıtlıyor

Yazgan, emekli maaşları için devlet bankaları tarafından başlatılan promosyon artışının, kendilerinin taleplerinin ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Bu durumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan benzer bir adımın atılmasını beklemelerine neden olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanlığı'ndan olumlu yanıt

Büro Memur-Sen'in talepleri, geçtiğimiz yıl ilgili bakanlıklara yazılı olarak iletildi. Bu çağrıya ilk olumlu yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, maaş promosyonlarının güncellenmesi gerektiğini ve bu konuda çalışacaklarını açıkladı. Yazgan, bu duyarlı yaklaşım için Bakan Tunç'a teşekkürlerini iletti.

Maaş promosyon anlaşmalarının yenilenmesi gerekiyor

Yusuf Yazgan, geçen yıl yapılan maaş promosyon anlaşmalarının, maaşlardaki artışlar göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kaldığını belirtti. Bankalarla yapılan protokollerin, günün ekonomik şartları ve piyasalardaki faiz oranları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer bakanlıklardan benzer adımlar bekleniyor

Yazgan, Adalet Bakanı'nın bu konudaki olumlu tutumunun, diğer bakanlıklar tarafından da benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Bu, tüm kamu görevlilerinin ortak beklentisi olarak öne çıkıyor.

Büro Memur-Sen'in talebi ve beklentileri

Büro Memur-Sen, maaş promosyonlarının yeniden belirlenmesi talebini Adalet Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma, Ticaret, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye Bakanlıklarına iletti. Bu talep, kamu çalışanlarının ekonomik şartlara uyum sağlayabilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.