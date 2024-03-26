2024 MHP seçim bütçesi ne kadar?

İlhan Durak'tan bütçe açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim kampanyası sürecinde hakkında çıkan yüksek harcama iddialarına yanıt verdi. Durak, adaylar arasında en düşük seçim bütçesine sahip olduğunu vurgulayarak, kampanya stratejileri hakkında bilgi verdi.

Rakiplerle karşılaştırma

Durak, seçim kampanyası için diğer adayların büyük bütçeler ayırdığını, otobüsler, çorba kamyonları, çay minibüsleri ve sosyal medya sponsorlukları gibi yöntemlere başvurduklarını belirtti. Kendisinin ise Milliyetçi Hareket ve Ülkü Ocakları'ndan yetişmiş bir ekip ile çalıştığını ifade etti.

Erken başlangıcın avantajı

Seçim çalışmalarına erken başlamanın avantajını yaşadıklarını dile getiren Durak, bu sayede vatandaşların büyük bir kısmının kendisini tanıdığını ve bu durumun rakipler arasında yanlış bir algı oluşturduğunu söyledi.

Algı oyunlarına karşı tutum

Durak, rakiplerinin "İlhan çok para harcıyor" şeklinde bir algı oluşturmaya çalıştıklarını ancak seçim sürecinin algılarla yönetilemeyeceğini belirtti. Kendisinin ve ekibinin gönüller kazanarak bu süreci tamamlayacaklarını vurguladı.

Gönüller kazanarak ilerleme

Seçim kampanyasında en düşük bütçeye sahip olmanın yanı sıra, gönülleri kazanmanın önemine değinen Durak, bu yaklaşımın seçim başarısı için kritik olduğunu ifade etti.

Durak'ın seçim stratejisi

Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, kampanya sürecinde maddi kaynaklardan ziyade, insan kaynaklarına ve erken başlamanın getirdiği avantajlara güvendiğini belirtti. Durak, seçim sürecini gönül bağları kurarak ve düşük bütçe ile yönetmenin mümkün olduğunu vurguladı.