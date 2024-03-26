2024 İkinci Ortak Sınavlar ne zaman yapılacak?

Yeni bir değerlendirme dönemi başlıyor

Türkiye genelinde öğrenciler, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde ikinci ortak sınavların heyecanını yaşayacak. Bu sınavlar, özellikle açık uçlu soruların kullanılmasıyla eğitimde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Aralık ayında gerçekleştirilen çoktan seçmeli soruların ardından, bu kez öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerileri ön plana çıkacak.

Açık uçlu soruların önemi

ve 9. sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınavlarda, matematik ve Türk dili ve edebiyatı dersleri açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Bu yaklaşım, öğrencilerin konuları daha derinlemesine anlamalarını ve bilgilerini uygulamalı bir şekilde göstermelerini sağlayacak. Açık uçlu sorular, öğrencilerin düşünme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ölçmede kritik bir rol oynayacak.

6. sınıf Türkçe sınavı farklı bir formatla karşımızda

Özellikle 6. sınıf Türkçe dersi sınavı, 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşacak şekilde tasarlandı. Bu sınav formatı, çoktan seçmeli sorular için optik okuma ile hızlı bir değerlendirme sunarken, açık uçlu soruların değerlendirilmesi ise daha detaylı bir analiz gerektirecek.

Geniş katılımlı bir sınav

Türkiye'de ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir sınav düzenleniyor. 6. sınıf Türkçe sınavına 1 milyon 200 bin öğrencinin katılması bekleniyor. Açık uçlu soruların değerlendirilmesi, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak. Bu sistem, her öğrenci cevabının adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Puanlama süreci nasıl işleyecek?

Öğrencilerin cevap kağıtları il ölçme değerlendirme merkezleri tarafından taranacak ve özel bir yazılıma yüklenecek. Her bir öğrenci cevabı, öğrenci bilgileri gizli tutularak, iki farklı öğretmen tarafından değerlendirilecek. Bu çift kör değerlendirme sistemi, puanlama sürecinin adil ve tutarlı olmasını sağlayacak.

Değerlendirme ve eğitim süreci

Puanlama işlemleri 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Puanlamaya katılacak öğretmenler, 81 ilin tamamından gönüllü olarak başvuranlar arasından seçilecek ve puanlama eğitimi alacaklar. Bu süreç, sınavların ve değerlendirmelerin uluslararası standartlarda yapılmasını sağlayacak ve Türkiye'nin eğitim kalitesini artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.