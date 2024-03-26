Zehirli madde ile bindiği otobüste Jandarmaya kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Anadolu Otoyolu’nda yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından durdurulan bir otobüste tüm yolcuların eşyaları arandı.
Narkotik köpeği destekli yapılan aramalar neticesinde bir yolcunun üzerinden ve eşyalarından toplamda 1 kilo 48 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.