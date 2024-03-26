26 Mar 2024 - 20:00- Güncel G:

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde gündüz vakti şok edici taciz olayı!

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Bolu’nun en işlek caddesi İzzet Baysal’da akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, yol üzerindeki bir kadına “güzelliğe bak be!” diyerek taciz etti. Olay yerinden uzaklaşan şahıs, polisler tarafından yemek yediği işyerinde yakalandı.

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde gündüz vakti şok edici taciz olayı!
Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde gündüz vakti şok edici taciz olayı!
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Aklı sapıklığa yetiyor ama…

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde gündüz vakti şok edici taciz olayı!

Bolu İzzet Baysal Caddesi üzerinde aklı dengesinin olmadığı ve gözlerinin görmediği iddia edilen bir şahıs, yolda yürüyen kadını sözlü şekilde taciz etti. Olay yerinden uzaklaşan şahıs şikayet üzerine, yemek yediği işyerinde polis tarafından yakalandı. Güvenlik güçlerine zorluk çıkaran şahıs kimliğinin olmadığını söyleyerek hakkında bilgi vermedi.

Kafası bozuk derken, ağzı daha bozuk çıktı!

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde gündüz vakti şok edici taciz olayı!

Kimliği belirlenemeyen tacizci şahıs, şikayetçi kadının da olay yerine gelmesiyle, beni kim şikayet etti diyerek muhabirimizin üzerine yürümeye kalkıştı. Daha sonra kendisinden şikayetçi olan kadınlara, “o….., h….. s…. Senin, a…. K….,” gibi küfürler edince polis ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri şahsa taviz vermedi!

Olay yerinde küfürler etmeye başlayan tacizci şahsa, Polis ekipleri “sen polisin yanında böyle konuşamazsın” diyerek müdahale edildi. Gözaltına alınan şahıs kimliğinin belirlenmesi ve ifadesinin alınması üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne Götürüldü.

“Çoluk Çocuğa da sapıklık yapar bu!”

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde gündüz vakti şok edici taciz olayı!

Kadına yönelik sözlü tacizde bulunan şahıs üzerine, şikayetçi kadın, “bunu bize yapan sapık yarın bir gün çoluk çocuğa da yapar, bizim yaşımız büyük kendimizi koruyabiliriz” diyerek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Soruşturma başlatıldı! Detaylar bekleniyor

Sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsın gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürülmesinin ardından, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın detaylarını takip edeceğiz.

Bolu polisi ihtiyaç anında her yerde!Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde gündüz vakti şok edici taciz olayı!

Taciz olayına anında müdahale eden Bolu polisi, şehrin güvenliği için başarılı müdahalelerine bir yenisini daha ekledi. Bolu’nun huzur ve güvenliği için halkın ihtiyaç duyduğu her anda yardıma koşmaya devam ediyorlar.

# olay, İZZET BAYSAL, polis

26 Mar 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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