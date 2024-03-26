Cübbeli Ahmet Hoca kalp krizi geçirdi

2016’da kızı Yüsra Ünlü’yü Bolulu İşadamı Esat Palazoğlu ile evlendiren Cübbeli Ahmet Hoca kalp krizi geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, kalp krizi geçirme sonucu acilen hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün sağlık durumu hakkında ailesi ve yakın çevresinden endişeli bekleyiş sürüyor.

Anjiyo operasyonu kararı

Kalp rahatsızlığı teşhisi konulan Ahmet Mahmut Ünlü için doktorlar tarafından anjiyo operasyonu yapılmasına karar verildi. Bu operasyon, Ünlü'nün kalp damarlarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması için önem taşıyor.

Bursa programlarının iptali

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ünlü'nün, sağlık sorunları nedeniyle Bursa'da gerçekleştireceği programlar iptal edildi. Bu durum, Ünlü'nün sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyuruldu.

Aile ve takipçilerinden dua çağrısı

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sağlık durumu ile ilgili olarak ailesi ve yakınları, tüm sevenlerinden dua etmelerini istedi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Ünlü için dua çağrısı yapıldı.

Bolulularla akraba

Cübbeli Ahmet Hoca, kızı Yüsra Ünlü'yü 2016 yılında Bolulu İşadamı Esat Palazoğlu ile evlendirerek, Bolulularla akraba olmuştu. Bu evlilik, her iki aile arasında güçlü bir bağ kurulmasına vesile oldu.